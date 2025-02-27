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СМИ: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр линии границы - РИА Новости, 27.02.2025
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11:58 27.02.2025 (обновлено: 13:38 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kanada-2001905865.html
СМИ: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр линии границы
СМИ: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр линии границы - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр линии границы
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро призвал американских чиновников обсудить с канадскими коллегами... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:58:00+03:00
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро призвал американских чиновников обсудить с канадскими коллегами возможность пересмотра линии границы, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к переговорам."Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США &lt;…&gt; Канадцы сказали своим людям воздержаться от переговоров с правительством США, пока Джеймисон Грир и Говард Латник не будут утверждены сенатом и не займут свои посты", — приводит газета слова своего собеседника.По словам других источников, некоторые сотрудники администрации Трампа не осмеливаются возражать Наварро из-за его приближенности к американскому лидеру.На днях газета Financial Times писала, что Наварро предлагал президенту перестать делиться с Канадой разведданными и исключить ее из международного объединения Five Eyes, но позже сам чиновник опроверг это утверждение.Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары. Трюдо после разговора с хозяином Белого дома заявил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.
https://ria.ru/20250225/mask-2001426043.html
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в мире, сша, канада, дональд трамп
В мире, США, Канада, Дональд Трамп
СМИ: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр линии границы

Telegraph: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр линии границы

© Getty Images / David RyderТабличка на границе США и Канады
Табличка на границе США и Канады - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / David Ryder
Табличка на границе США и Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро призвал американских чиновников обсудить с канадскими коллегами возможность пересмотра линии границы, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
"Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США <…> Канадцы сказали своим людям воздержаться от переговоров с правительством США, пока Джеймисон Грир и Говард Латник не будут утверждены сенатом и не займут свои посты", — приводит газета слова своего собеседника.
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По словам других источников, некоторые сотрудники администрации Трампа не осмеливаются возражать Наварро из-за его приближенности к американскому лидеру.
На днях газета Financial Times писала, что Наварро предлагал президенту перестать делиться с Канадой разведданными и исключить ее из международного объединения Five Eyes, но позже сам чиновник опроверг это утверждение.
Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.
Трюдо после разговора с хозяином Белого дома заявил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.
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В миреСШАКанадаДональд Трамп
 
 
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