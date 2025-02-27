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Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна Каллас
Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна Каллас - РИА Новости, 27.02.2025
Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна Каллас
Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:06:00+03:00
2025-02-27T17:06:00+03:00
2025-02-27T17:06:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть, принимать и общаться с ней ни в США, ни в России. На брифинге в Еврокомиссии в четверг журналисты поинтересовались, не связана ли отмена встречи госсекретаря Марко Рубио с Каллас в Вашингтоне с проходящими в четверг консультациями России и США в Турции, и зачем нужна такая глава евродипломатии, которую ни в Вашингтоне, ни в Москве не воспринимают как серьезного партнера по переговорам, которая оказалась блокирована в Брюсселе. "Мы не знаем, какие причины вынудили господина Рубио отменить встречу, но можем заверить, что верховный представитель Каллас имеет много контактов с разными иностранными государствами и политиками. Она сейчас в США, и у нее есть встречи с представителями американской администрации, и она всегда защищает позицию Украины на всех своих встречах", - попыталась защитить Каллас официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), кайя каллас, марко рубио, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Кайя Каллас, Марко Рубио, Еврокомиссия, Евросоюз
Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна Каллас
Еврокомиссию спросили, зачем нужна Каллас, с которой не общаются в США и РФ