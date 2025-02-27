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Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган" - РИА Новости, 27.02.2025
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:46 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/jugra-2001890894.html
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган" - РИА Новости, 27.02.2025
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"
Резидент Технопарка высоких технологий Югры модифицировал FPV-дроны "Воган" и расширил их функционал, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:46:00+03:00
2025-02-27T10:46:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
россия
артем жога
руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Резидент Технопарка высоких технологий Югры модифицировал FPV-дроны "Воган" и расширил их функционал, сообщает Фонд развития Югры. "Новая версия дрона обладает улучшенными характеристиками и расширенным функционалом. Конфигурация рассчитана таким образом, чтобы имелась возможность многоразового применения устройства. "Воган" может использоваться для доставки малогабаритных грузов - до 4 килограммов. Он максимально устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и способен транспортировать грузы на расстояния до 20 километров", - говорится в сообщении. Как уточнили в Фонде, последняя модификация дрона была представлена на II форуме "Патриоты Урала" в городе Миассе Челябинской области, во время обхода выставочной экспозиции с аппаратом ханты-мансийских разработчиков познакомился полпред президента РФ в УрФО Артём Жога. Как ранее сообщал глава ХМАО Руслан Кухарук, "Воган" производства югорской компании ООО "Авангард" успешно прошел тщательный отбор на соответствие требованиям по техническим характеристикам и рекомендован министерством обороны для поставки в ВС РФ. В настоящее время эту модель на передовой использует именной взвод Югры.
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россия, артем жога, руслан кухарук
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Артем Жога, Руслан Кухарук
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"

Резидент Технопарка высоких технологий Югры модифицировал FPV-дроны "Воган"

© Фото : Фонд развития ЮгрыРезидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон Воган - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Фонд развития Югры
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Резидент Технопарка высоких технологий Югры модифицировал FPV-дроны "Воган" и расширил их функционал, сообщает Фонд развития Югры.
"Новая версия дрона обладает улучшенными характеристиками и расширенным функционалом. Конфигурация рассчитана таким образом, чтобы имелась возможность многоразового применения устройства. "Воган" может использоваться для доставки малогабаритных грузов - до 4 килограммов. Он максимально устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и способен транспортировать грузы на расстояния до 20 километров", - говорится в сообщении.
© Фото : Фонд развития ЮгрыРезидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон Воган - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Фонд развития Югры
Резидент технопарка в Югре модифицировал FPV-дрон "Воган"
Как уточнили в Фонде, последняя модификация дрона была представлена на II форуме "Патриоты Урала" в городе Миассе Челябинской области, во время обхода выставочной экспозиции с аппаратом ханты-мансийских разработчиков познакомился полпред президента РФ в УрФО Артём Жога.
Как ранее сообщал глава ХМАО Руслан Кухарук, "Воган" производства югорской компании ООО "Авангард" успешно прошел тщательный отбор на соответствие требованиям по техническим характеристикам и рекомендован министерством обороны для поставки в ВС РФ. В настоящее время эту модель на передовой использует именной взвод Югры.
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