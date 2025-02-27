https://ria.ru/20250227/juar-2001899000.html

Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку

Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку - РИА Новости, 27.02.2025

Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку

Южно-Африканская Республика (ЮАР) хочет заключить с США "значимую сделку по целому ряду вопросов", заявил президент страны Сирил Рамафоса. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:29:00+03:00

2025-02-27T11:29:00+03:00

2025-02-27T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) хочет заключить с США "значимую сделку по целому ряду вопросов", заявил президент страны Сирил Рамафоса. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. "Мы хотим пойти и заключить значимую сделку с Соединенными Штатами по целому ряду вопросов, и сигналы, которые мы получаем, говорят о том, что нам нужно позволить этому процессу развиваться, - это неизбежно, что мы встретимся и заключим сделку", - заявил Рамафоса на мероприятии в Йоханнесбурге, его слова приводит агентство Блумберг. Президент ЮАР добавил, что мир "взаимосвязан". "Мы должны взаимодействовать друг с другом, нравится нам это или нет", - подчеркнул Рамафоса. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола ранее заявил, что США проигнорировали попытки диалога с Южноафриканской республикой (ЮАР) после приостановки предоставления помощи стране. Ранее Ламола заявил РИА Новости, что приостановка оказания помощи ЮАР со стороны США создает проблемы Южной Африке, которая устраняет дисбалансы прошлого, при этом обвинения США не основаны на реальных фактах. Ламола добавил, что земельный законопроект, ранее подписанный президентом страны Рамафосой, соответствует конституции ЮАР и будет реализован в рамках надлежащей правовой процедуры.

https://ria.ru/20250203/juar-1997146297.html

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в мире, юар, сша, южная африка, сирил рамафоса, дональд трамп