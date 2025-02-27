Рейтинг@Mail.ru
Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 27.02.2025 (обновлено: 11:32 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/juar-2001899000.html
Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку
Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку - РИА Новости, 27.02.2025
Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку
Южно-Африканская Республика (ЮАР) хочет заключить с США "значимую сделку по целому ряду вопросов", заявил президент страны Сирил Рамафоса. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:29:00+03:00
2025-02-27T11:32:00+03:00
в мире
юар
сша
южная африка
сирил рамафоса
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979572195_0:18:3202:1819_1920x0_80_0_0_a7a045facfb75526f36e60b737eaa640.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) хочет заключить с США "значимую сделку по целому ряду вопросов", заявил президент страны Сирил Рамафоса. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. "Мы хотим пойти и заключить значимую сделку с Соединенными Штатами по целому ряду вопросов, и сигналы, которые мы получаем, говорят о том, что нам нужно позволить этому процессу развиваться, - это неизбежно, что мы встретимся и заключим сделку", - заявил Рамафоса на мероприятии в Йоханнесбурге, его слова приводит агентство Блумберг. Президент ЮАР добавил, что мир "взаимосвязан". "Мы должны взаимодействовать друг с другом, нравится нам это или нет", - подчеркнул Рамафоса. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола ранее заявил, что США проигнорировали попытки диалога с Южноафриканской республикой (ЮАР) после приостановки предоставления помощи стране. Ранее Ламола заявил РИА Новости, что приостановка оказания помощи ЮАР со стороны США создает проблемы Южной Африке, которая устраняет дисбалансы прошлого, при этом обвинения США не основаны на реальных фактах. Ламола добавил, что земельный законопроект, ранее подписанный президентом страны Рамафосой, соответствует конституции ЮАР и будет реализован в рамках надлежащей правовой процедуры.
https://ria.ru/20250203/juar-1997146297.html
https://ria.ru/20250209/tramp-1998291595.html
юар
сша
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979572195_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_34522e79e0251221eb1ff83c7b2a803e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, южная африка, сирил рамафоса, дональд трамп
В мире, ЮАР, США, Южная Африка, Сирил Рамафоса, Дональд Трамп
Глава ЮАР заявил о желании заключить с США значимую сделку

Президент Рамафоса: ЮАР хочет заключить с США значимую сделку по ряду вопросов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) хочет заключить с США "значимую сделку по целому ряду вопросов", заявил президент страны Сирил Рамафоса.
В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР.
Флаг ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США
3 февраля, 17:15
"Мы хотим пойти и заключить значимую сделку с Соединенными Штатами по целому ряду вопросов, и сигналы, которые мы получаем, говорят о том, что нам нужно позволить этому процессу развиваться, - это неизбежно, что мы встретимся и заключим сделку", - заявил Рамафоса на мероприятии в Йоханнесбурге, его слова приводит агентство Блумберг.
Президент ЮАР добавил, что мир "взаимосвязан".
"Мы должны взаимодействовать друг с другом, нравится нам это или нет", - подчеркнул Рамафоса.
Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола ранее заявил, что США проигнорировали попытки диалога с Южноафриканской республикой (ЮАР) после приостановки предоставления помощи стране.
Ранее Ламола заявил РИА Новости, что приостановка оказания помощи ЮАР со стороны США создает проблемы Южной Африке, которая устраняет дисбалансы прошлого, при этом обвинения США не основаны на реальных фактах. Ламола добавил, что земельный законопроект, ранее подписанный президентом страны Рамафосой, соответствует конституции ЮАР и будет реализован в рамках надлежащей правовой процедуры.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
США не потерпят нарушений прав человека в ЮАР, заявил Трамп
9 февраля, 19:19
 
В миреЮАРСШАЮжная АфрикаСирил РамафосаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала