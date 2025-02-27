https://ria.ru/20250227/japonija-2001867643.html

В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня с 1899 года

В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня с 1899 года - РИА Новости, 27.02.2025

В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня с 1899 года

Рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, сообщает газета... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:17:00+03:00

2025-02-27T09:17:00+03:00

2025-02-27T09:17:00+03:00

в мире

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576277168_580:734:2685:1918_1920x0_80_0_0_2d469a2edb0b88b198d15d0e93b21e30.jpg

ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Рождаемость в Японии в 2024 году упала до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, сообщает газета "Майнити" с учетом обнародованных данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии за декабрь прошлого года. Эти цифры являются предварительными и включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Более точная годовая статистика будет опубликована в июне. Не исключено, что число рождений среди японцев не достигнет и 700 тысяч. В 2023 году в стране родилось 758,6 тысячи детей. В этом году сокращение составило 5% по сравнению с прошлым годом. Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 897,7 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель.

https://ria.ru/20241225/problema-1991264519.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония