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СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю - РИА Новости, 27.02.2025
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03:03 27.02.2025 (обновлено: 09:54 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/izrail-2001845136.html
СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю
СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю
Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе, теперь их везут на опознание, сообщает газета Times... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:03:00+03:00
2025-02-27T09:54:00+03:00
в мире
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе, теперь их везут на опознание, сообщает газета Times of Israel. "Красный Крест передал гробы с останками предположительно четырех погибших заложников израильским военным в Газе, которые отвезут останки на опознание", - говорится на сайте Times of Israel. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
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в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк), хамас
В мире, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС
СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю

Times of Israel: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. AlattarАвтомобили Красного Креста с телами четырех израильских заложников покидают сектор Газа. 27 февраля 2025
Автомобили Красного Креста с телами четырех израильских заложников покидают сектор Газа. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Автомобили Красного Креста с телами четырех израильских заложников покидают сектор Газа. 27 февраля 2025
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе, теперь их везут на опознание, сообщает газета Times of Israel.
"Красный Крест передал гробы с останками предположительно четырех погибших заложников израильским военным в Газе, которые отвезут останки на опознание", - говорится на сайте Times of Israel.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху
22 февраля, 20:01
 
В миреИзраильМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХАМАС
 
 
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