https://ria.ru/20250227/izrail-2001845136.html

СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю

СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: Красный Крест передал тела четырех заложников Израилю

Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе, теперь их везут на опознание, сообщает газета Times... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:03:00+03:00

2025-02-27T03:03:00+03:00

2025-02-27T09:54:00+03:00

в мире

израиль

международный комитет красного креста (мккк)

хамас

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе, теперь их везут на опознание, сообщает газета Times of Israel. "Красный Крест передал гробы с останками предположительно четырех погибших заложников израильским военным в Газе, которые отвезут останки на опознание", - говорится на сайте Times of Israel. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.

https://ria.ru/20250222/izrail-2001035548.html

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в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк), хамас