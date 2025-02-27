Рейтинг@Mail.ru
В Италии раскритиковали обсуждение отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/italija-2002000053.html
В Италии раскритиковали обсуждение отправки миротворцев на Украину
В Италии раскритиковали обсуждение отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
В Италии раскритиковали обсуждение отправки миротворцев на Украину
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг критике обсуждение отправки европейской миротворческой миссии на Украину без общего диалога в рамках Евросоюза,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:01:00+03:00
2025-02-27T17:01:00+03:00
в мире
украина
россия
италия
джорджа мелони
эммануэль макрон
гуидо крозетто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_71c026ee82cd363ab4750072ac161373.jpg
РИМ, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг критике обсуждение отправки европейской миротворческой миссии на Украину без общего диалога в рамках Евросоюза, заявив, что военные контингенты нельзя "отправить как факс". "Замечаю, что теперь все, даже в кафе, говорят об обороне. Зачастую без полного понимания обсуждаемых тем", - написал он в соцсети Х. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. "Контингенты не отправляются как факсы и не рассылаются с целью сделать пресс-релиз. Особенно когда речь идет о других странах. Если кто-то выступает от имени Европы, он должен иметь порядочность и взаимодействовать с другими странами, а этого не произошло в военных аспектах вопроса. Который, насколько я понимаю, является в основном военным", - написал Крозетто. Итальянские газеты со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Италия может поддержать инициативу по отправке миротворческих сил на Украину, но при их участии под эгидой ООН. Позднее собеседники итальянских СМИ в Совмине опровергли обсуждение отправки итальянских военнослужащих на Украине. Газета Corriere della Sera в четверг написала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на распространение гарантий НАТО на Киев без вступления Украины в альянс. В среду она заявила, что гарантии безопасности для достижения мира на Украине должны быть реализованы в рамках НАТО, другие решения будут неэффективными. По сообщению Corriere, на видеовстрече европейских лидеров накануне Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в единоличном желании направить военных на Украине. Так, Мелони якобы задала Макрону прямой вопрос о том, в каком качестве он совершил недавний визит в Вашингтон. Макрон заверил, что он "представлял только Францию", но напряженность в отношении "инициатив, которые должны быть заранее доведены до сведения всех государств ЕС" была очевидна для всех", говорится в статье. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001817983.html
https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001962028.html
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_1fc82f29e8907fe23f5d1965a5964e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, италия, джорджа мелони, эммануэль макрон, гуидо крозетто, нато, оон, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Италия, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Гуидо Крозетто, НАТО, ООН, Евросоюз
В Италии раскритиковали обсуждение отправки миротворцев на Украину

Глава МО Италии Крозетто: миротворцев нельзя отправить на Украину как факс

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид города Рима. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг критике обсуждение отправки европейской миротворческой миссии на Украину без общего диалога в рамках Евросоюза, заявив, что военные контингенты нельзя "отправить как факс".
"Замечаю, что теперь все, даже в кафе, говорят об обороне. Зачастую без полного понимания обсуждаемых тем", - написал он в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп назвал вопрос о размещении миротворцев на Украине самым легким
26 февраля, 21:00
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
"Контингенты не отправляются как факсы и не рассылаются с целью сделать пресс-релиз. Особенно когда речь идет о других странах. Если кто-то выступает от имени Европы, он должен иметь порядочность и взаимодействовать с другими странами, а этого не произошло в военных аспектах вопроса. Который, насколько я понимаю, является в основном военным", - написал Крозетто.
Итальянские газеты со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Италия может поддержать инициативу по отправке миротворческих сил на Украину, но при их участии под эгидой ООН. Позднее собеседники итальянских СМИ в Совмине опровергли обсуждение отправки итальянских военнослужащих на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности
Вчера, 08:00
Газета Corriere della Sera в четверг написала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на распространение гарантий НАТО на Киев без вступления Украины в альянс. В среду она заявила, что гарантии безопасности для достижения мира на Украине должны быть реализованы в рамках НАТО, другие решения будут неэффективными. По сообщению Corriere, на видеовстрече европейских лидеров накануне Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в единоличном желании направить военных на Украине. Так, Мелони якобы задала Макрону прямой вопрос о том, в каком качестве он совершил недавний визит в Вашингтон. Макрон заверил, что он "представлял только Францию", но напряженность в отношении "инициатив, которые должны быть заранее доведены до сведения всех государств ЕС" была очевидна для всех", говорится в статье.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лукашенко: Россия никогда не согласится на отправку миротворцев на Украину
Вчера, 15:10
 
В миреУкраинаРоссияИталияДжорджа МелониЭммануэль МакронГуидо КрозеттоНАТОООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала