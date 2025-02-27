В Италии раскритиковали обсуждение отправки миротворцев на Украину
Глава МО Италии Крозетто: миротворцев нельзя отправить на Украину как факс
Вид города Рима. Архивное фото
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РИМ, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто подверг критике обсуждение отправки европейской миротворческой миссии на Украину без общего диалога в рамках Евросоюза, заявив, что военные контингенты нельзя "отправить как факс".
"Замечаю, что теперь все, даже в кафе, говорят об обороне. Зачастую без полного понимания обсуждаемых тем", - написал он в соцсети Х.
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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
"Контингенты не отправляются как факсы и не рассылаются с целью сделать пресс-релиз. Особенно когда речь идет о других странах. Если кто-то выступает от имени Европы, он должен иметь порядочность и взаимодействовать с другими странами, а этого не произошло в военных аспектах вопроса. Который, насколько я понимаю, является в основном военным", - написал Крозетто.
Итальянские газеты со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Италия может поддержать инициативу по отправке миротворческих сил на Украину, но при их участии под эгидой ООН. Позднее собеседники итальянских СМИ в Совмине опровергли обсуждение отправки итальянских военнослужащих на Украине.
Газета Corriere della Sera в четверг написала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на распространение гарантий НАТО на Киев без вступления Украины в альянс. В среду она заявила, что гарантии безопасности для достижения мира на Украине должны быть реализованы в рамках НАТО, другие решения будут неэффективными. По сообщению Corriere, на видеовстрече европейских лидеров накануне Мелони упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в единоличном желании направить военных на Украине. Так, Мелони якобы задала Макрону прямой вопрос о том, в каком качестве он совершил недавний визит в Вашингтон. Макрон заверил, что он "представлял только Францию", но напряженность в отношении "инициатив, которые должны быть заранее доведены до сведения всех государств ЕС" была очевидна для всех", говорится в статье.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.