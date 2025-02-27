https://ria.ru/20250227/hinshtejn-2001979817.html

Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025

Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области

Врио губернатора Александр Хинштейн объяснил, что отказы в выдаче жилищных сертификатов вынужденным переселенцам курского приграничья связаны со сбоем сервиса... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:57:00+03:00

2025-02-27T15:57:00+03:00

2025-02-27T15:57:00+03:00

общество

курская область

россия

александр хинштейн

максут шадаев

происшествия

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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Врио губернатора Александр Хинштейн объяснил, что отказы в выдаче жилищных сертификатов вынужденным переселенцам курского приграничья связаны со сбоем сервиса "Госуслуги". Он пояснил, что увидел ряд сообщений жителей Курской области, которым отказали в выдаче жилищных сертификатов через портал "Госуслуги", поэтому он напрямую обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой разобраться в причинах. "По итогам выявлено несколько точек сбоя сервиса, из-за которых на ЕПГУ очень высокий процент отказов. На платформу государственных сервисов сейчас не вносятся заявления по очному приему (а это свыше 7 тысяч заявлений). Это приводит к тому, что в системе данных нет информации по уже согласованным решениям – это возможно делать только в "ручном" режиме", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, на ЕПГУ не используются "типовые" причины отказов. "Из-за этого невозможно построить аналитику – что на самом деле становится причиной отказа в выдаче сертификата и где нужно вносить корректировки, чтобы получить положительное решение", - добавил он. По его словам, на платформе (госуслуг – ред.) реализована возможность указания адреса объекта, который проверяется на внутреннем справочнике, однако справочник населенных пунктов Курской области имеет некорректные привязки, что также является причиной отказа. "Понимаю, что дистанционный способ подачи заявления – один из самых удобных, и видим, что жители им активно пользуются. Всего через "Госуслуги" подано 1286 заявлений на получение жилищных сертификатов – это данные на начало февраля", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что в самое ближайшее время проблемы будут устранены, а все вопросы взяты в работу. Ранее Хинштейн сообщал об увеличении объемов строительства жилья в Курской области по причине его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья.

https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html

https://ria.ru/20240817/vyplata-1966824490.html

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общество, курская область, россия, александр хинштейн, максут шадаев, происшествия