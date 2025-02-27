https://ria.ru/20250227/hinshtejn-2001979817.html
Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025
Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Врио губернатора Александр Хинштейн объяснил, что отказы в выдаче жилищных сертификатов вынужденным переселенцам курского приграничья связаны со сбоем сервиса... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:57:00+03:00
2025-02-27T15:57:00+03:00
2025-02-27T15:57:00+03:00
общество
курская область
россия
александр хинштейн
максут шадаев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100903_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_f7834c79fc20aa7d60b2aba3f156820b.jpg
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Врио губернатора Александр Хинштейн объяснил, что отказы в выдаче жилищных сертификатов вынужденным переселенцам курского приграничья связаны со сбоем сервиса "Госуслуги". Он пояснил, что увидел ряд сообщений жителей Курской области, которым отказали в выдаче жилищных сертификатов через портал "Госуслуги", поэтому он напрямую обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой разобраться в причинах. "По итогам выявлено несколько точек сбоя сервиса, из-за которых на ЕПГУ очень высокий процент отказов. На платформу государственных сервисов сейчас не вносятся заявления по очному приему (а это свыше 7 тысяч заявлений). Это приводит к тому, что в системе данных нет информации по уже согласованным решениям – это возможно делать только в "ручном" режиме", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, на ЕПГУ не используются "типовые" причины отказов. "Из-за этого невозможно построить аналитику – что на самом деле становится причиной отказа в выдаче сертификата и где нужно вносить корректировки, чтобы получить положительное решение", - добавил он. По его словам, на платформе (госуслуг – ред.) реализована возможность указания адреса объекта, который проверяется на внутреннем справочнике, однако справочник населенных пунктов Курской области имеет некорректные привязки, что также является причиной отказа. "Понимаю, что дистанционный способ подачи заявления – один из самых удобных, и видим, что жители им активно пользуются. Всего через "Госуслуги" подано 1286 заявлений на получение жилищных сертификатов – это данные на начало февраля", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что в самое ближайшее время проблемы будут устранены, а все вопросы взяты в работу. Ранее Хинштейн сообщал об увеличении объемов строительства жилья в Курской области по причине его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья.
https://ria.ru/20240817/gosuslugi-1966793005.html
https://ria.ru/20240817/vyplata-1966824490.html
https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100903_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_69d0a37ce72649326217348a7338bb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия, александр хинштейн, максут шадаев, происшествия
Общество, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Максут Шадаев, Происшествия
Хинштейн объяснил отказы в выдаче жилищных сертификатов в Курской области
Хинштейн связал отказы переселенцам в сертификатах со сбоем на "Госуслугах"
КУРСК, 27 фев – РИА Новости.
Врио губернатора Александр Хинштейн
объяснил, что отказы в выдаче жилищных сертификатов вынужденным переселенцам курского приграничья связаны со сбоем сервиса "Госуслуги".
Он пояснил, что увидел ряд сообщений жителей Курской области
, которым отказали в выдаче жилищных сертификатов через портал "Госуслуги", поэтому он напрямую обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву
с просьбой разобраться в причинах.
"По итогам выявлено несколько точек сбоя сервиса, из-за которых на ЕПГУ очень высокий процент отказов. На платформу государственных сервисов сейчас не вносятся заявления по очному приему (а это свыше 7 тысяч заявлений). Это приводит к тому, что в системе данных нет информации по уже согласованным решениям – это возможно делать только в "ручном" режиме", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Кроме того, на ЕПГУ не используются "типовые" причины отказов. "Из-за этого невозможно построить аналитику – что на самом деле становится причиной отказа в выдаче сертификата и где нужно вносить корректировки, чтобы получить положительное решение", - добавил он.
По его словам, на платформе (госуслуг – ред.) реализована возможность указания адреса объекта, который проверяется на внутреннем справочнике, однако справочник населенных пунктов Курской области имеет некорректные привязки, что также является причиной отказа.
"Понимаю, что дистанционный способ подачи заявления – один из самых удобных, и видим, что жители им активно пользуются. Всего через "Госуслуги" подано 1286 заявлений на получение жилищных сертификатов – это данные на начало февраля", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что в самое ближайшее время проблемы будут устранены, а все вопросы взяты в работу.
Ранее Хинштейн сообщал об увеличении объемов строительства жилья в Курской области по причине его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья.