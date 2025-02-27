https://ria.ru/20250227/goskompanii-2001912701.html

Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году

Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025

Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году

Госкомпании заключили пять новых офсетных договоров с малым и средним бизнесом в 2025 году, сообщает Корпорация МСП. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:21:00+03:00

2025-02-27T12:21:00+03:00

2025-02-27T12:21:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

александр исаевич

корпорация мсп

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Госкомпании заключили пять новых офсетных договоров с малым и средним бизнесом в 2025 году, сообщает Корпорация МСП. Четыре из них заключены в рамках исполнения поручения президента о реализации ОАО "РЖД" корпоративных программ по развитию субъектов МСП в городах в зоне Байкало-Амурской магистрали. Общее число офсетных договоров, заключенных при поддержке Корпорации МСП, выросло до 16. Их общая сумма составила более 6,6 миллиарда рублей. Также в 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы "выращивания" поставщиков. "”Выращивание” и последующее заключение офсетных договоров с МСП-поставщиками зарекомендовали себя как эффективные инструменты развития малого и среднего бизнеса. Мы видим растущий спрос на эти механизмы, особенно с учетом сохраняющейся ключевой ставки и спроса бизнеса на привлечение финансирования. Обеспечить его помогают гарантированные заказы со стороны компаний в рамках офсетных договоров. На полученные средства МСП расширяют или создают новые производства, способствуя импортозамещению и повышению технологического суверенитета страны", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он добавил, что в соответствии со встречными обязательствами по заключенным 16 офсетным договорам сумма инвестиций МСП-поставщиков в собственные производства уже превысила 1,5 миллиарда рублей. Заключению офсетных договоров предшествует участие МСБ в программах "выращивания" от крупнейших заказчиков. "В 2025 году перечень программ "выращивания" и участвующих в них заказчиков будет расширен. С ноября 2022 года при участии Корпорации МСП утверждены 37 программ развития МСП-поставщиков, в этом году их станет минимум на девять больше. В "выращивании" задействовано 169 крупнейших заказчиков с учетом дочерних обществ. Это как федеральные, так и региональные, муниципальные предприятия, которые помогают малому и среднему бизнесу повысить свою конкурентоспособность на рынке", – подчеркнул Исаевич. В пресс-службе напомнили, что компании с госучастием обязаны закупать у МСП товары и услуги в соответствии с квотой в 25%. Ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов. Малый и средний бизнес, принимая участие в программах "выращивания" от крупнейших заказчиков, по итогам их прохождения может заключать долгосрочные офсетные договоры.

https://ria.ru/20250226/it-biznes-2001670207.html

https://ria.ru/20250225/vnukovo-2001329943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса