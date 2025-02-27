Рейтинг@Mail.ru
Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:21 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/goskompanii-2001912701.html
Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году
Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году
Госкомпании заключили пять новых офсетных договоров с малым и средним бизнесом в 2025 году, сообщает Корпорация МСП. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:21:00+03:00
2025-02-27T12:21:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
александр исаевич
корпорация мсп
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Госкомпании заключили пять новых офсетных договоров с малым и средним бизнесом в 2025 году, сообщает Корпорация МСП. Четыре из них заключены в рамках исполнения поручения президента о реализации ОАО "РЖД" корпоративных программ по развитию субъектов МСП в городах в зоне Байкало-Амурской магистрали. Общее число офсетных договоров, заключенных при поддержке Корпорации МСП, выросло до 16. Их общая сумма составила более 6,6 миллиарда рублей. Также в 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы "выращивания" поставщиков. "”Выращивание” и последующее заключение офсетных договоров с МСП-поставщиками зарекомендовали себя как эффективные инструменты развития малого и среднего бизнеса. Мы видим растущий спрос на эти механизмы, особенно с учетом сохраняющейся ключевой ставки и спроса бизнеса на привлечение финансирования. Обеспечить его помогают гарантированные заказы со стороны компаний в рамках офсетных договоров. На полученные средства МСП расширяют или создают новые производства, способствуя импортозамещению и повышению технологического суверенитета страны", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он добавил, что в соответствии со встречными обязательствами по заключенным 16 офсетным договорам сумма инвестиций МСП-поставщиков в собственные производства уже превысила 1,5 миллиарда рублей. Заключению офсетных договоров предшествует участие МСБ в программах "выращивания" от крупнейших заказчиков. "В 2025 году перечень программ "выращивания" и участвующих в них заказчиков будет расширен. С ноября 2022 года при участии Корпорации МСП утверждены 37 программ развития МСП-поставщиков, в этом году их станет минимум на девять больше. В "выращивании" задействовано 169 крупнейших заказчиков с учетом дочерних обществ. Это как федеральные, так и региональные, муниципальные предприятия, которые помогают малому и среднему бизнесу повысить свою конкурентоспособность на рынке", – подчеркнул Исаевич. В пресс-службе напомнили, что компании с госучастием обязаны закупать у МСП товары и услуги в соответствии с квотой в 25%. Ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов. Малый и средний бизнес, принимая участие в программах "выращивания" от крупнейших заказчиков, по итогам их прохождения может заключать долгосрочные офсетные договоры.
https://ria.ru/20250226/it-biznes-2001670207.html
https://ria.ru/20250225/vnukovo-2001329943.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_751bffc5236ce2fa91c4dba747f893a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса
Госкомпании оформили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году

Госкомпании заключили пять новых офсетных договоров с МСБ в 2025 году

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажки Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Госкомпании заключили пять новых офсетных договоров с малым и средним бизнесом в 2025 году, сообщает Корпорация МСП.
Четыре из них заключены в рамках исполнения поручения президента о реализации ОАО "РЖД" корпоративных программ по развитию субъектов МСП в городах в зоне Байкало-Амурской магистрали.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Малый и средний ИТ-бизнес получил 24,7 млрд рублей с помощью господдержки
Вчера, 11:31
Общее число офсетных договоров, заключенных при поддержке Корпорации МСП, выросло до 16. Их общая сумма составила более 6,6 миллиарда рублей. Также в 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы "выращивания" поставщиков.
"”Выращивание” и последующее заключение офсетных договоров с МСП-поставщиками зарекомендовали себя как эффективные инструменты развития малого и среднего бизнеса. Мы видим растущий спрос на эти механизмы, особенно с учетом сохраняющейся ключевой ставки и спроса бизнеса на привлечение финансирования. Обеспечить его помогают гарантированные заказы со стороны компаний в рамках офсетных договоров. На полученные средства МСП расширяют или создают новые производства, способствуя импортозамещению и повышению технологического суверенитета страны", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он добавил, что в соответствии со встречными обязательствами по заключенным 16 офсетным договорам сумма инвестиций МСП-поставщиков в собственные производства уже превысила 1,5 миллиарда рублей.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Многофункциональный гостиничный комплекс появится около столичного Внуково
25 февраля, 10:00
Заключению офсетных договоров предшествует участие МСБ в программах "выращивания" от крупнейших заказчиков.
"В 2025 году перечень программ "выращивания" и участвующих в них заказчиков будет расширен. С ноября 2022 года при участии Корпорации МСП утверждены 37 программ развития МСП-поставщиков, в этом году их станет минимум на девять больше. В "выращивании" задействовано 169 крупнейших заказчиков с учетом дочерних обществ. Это как федеральные, так и региональные, муниципальные предприятия, которые помогают малому и среднему бизнесу повысить свою конкурентоспособность на рынке", – подчеркнул Исаевич.
В пресс-службе напомнили, что компании с госучастием обязаны закупать у МСП товары и услуги в соответствии с квотой в 25%. Ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов. Малый и средний бизнес, принимая участие в программах "выращивания" от крупнейших заказчиков, по итогам их прохождения может заключать долгосрочные офсетные договоры.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАлександр ИсаевичКорпорация МСППоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала