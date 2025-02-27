https://ria.ru/20250227/gosavtoinspektsiya-2001782811.html

В Госавтоинспекции призвали водителей-новичков избегать ночных поездок

В Госавтоинспекции призвали водителей-новичков избегать ночных поездок - РИА Новости, 27.02.2025

В Госавтоинспекции призвали водителей-новичков избегать ночных поездок

Дорожно-транспортные происшествия в темное время суток с водителями, имеющими опыт управления транспортным средством менее двух лет, происходят чаще чем с... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T14:41:00+03:00

авто

дороги

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дорожно-транспортные происшествия в темное время суток с водителями, имеющими опыт управления транспортным средством менее двух лет, происходят чаще чем с другими участниками движения, поэтому им стоит воздержаться от ночных поездок, отметили в Госавтоинспекции МВД России, анализируя данные статистики за прошлый год. Другими причинами автоаварий названы неотработанная реакция на стресс в дорожных условиях, недостаток практики вождения и переоценка собственных навыков. Всего в 2024 году водители-новички стали участниками 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли свыше 800 и получили ранения более 11 тысяч человек.Начинающими в соответствии с законодательством считаются водители, стаж вождения которых составляет менее двух лет. На транспортных средствах новичков должен быть установлен опознавательный знак "Начинающий водитель" – желтый квадрат с изображением восклицательного знака черного цвета."Выполнение сложных манеров таких, как ускорение, обгоны, перестроения или экстренное торможение требуют от водителя максимально быстрой реакции. У неопытного водителя это не всегда получается ввиду недостаточного опыта управления транспортным средством. Более того, в критической ситуации на дороге начинающие водители чаще испытывают стресс, упуская реальную возможность предотвратить ДТП: вовремя затормозить, уйти от столкновения или избежать другой возникшей на проезжей части опасности", – отметил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Нередко, отметили в Госавтоинспекции МВД России, начинающие водители демонстрируют на дороге излишнюю самоуверенность, приводящую к необоснованному риску во время совершения маневров, и, как следствие, к попаданию в дорожно-транспортные происшествия.Первые поездки водителям-новичкам следует совершать на участках с неинтенсивным трафиком в светлое время суток. Другие рекомендации Госавтоинспекции – повсеместно выбирать безопасный скоростной режим не только в городе, но и на загородных трассах, по возможности дополнительно тренироваться на закрытых площадках, чтобы освоить экстренное торможение и маневрирование. Если есть возможность, рекомендуется попросить более опытного водителя совершить с начинающим водителем несколько поездок с возможностью комментировать действия в нестандартных дорожных ситуациях – подобный опыт будет способствовать снижению аварийности среди тех, кто за рулем находится сравнительно недавно, отметили в российской Госавтоинспекции.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250122/gosavtoinspektsiya-1995033372.html

https://ria.ru/20250101/gosavtoinspektsiya-1991867625.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

авто, дороги, россия