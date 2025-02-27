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Вазген Геворкян. Жизнь и карьера бизнесмена

Вазген Геворкян. Жизнь и карьера бизнесмена - РИА Новости, 27.02.2025

Вазген Геворкян. Жизнь и карьера бизнесмена

Вазген Симонович Геворкян – предприниматель и бизнес-консультант, бывший акционер компаниий "ЗНГС-Прометей", финансовой организации Evocabank и отельного... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:56:00+03:00

2025-02-27T15:56:00+03:00

2025-02-27T15:56:00+03:00

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Вазген Симонович Геворкян – предприниматель и бизнес-консультант, бывший акционер компаниий "ЗНГС-Прометей", финансовой организации Evocabank и отельного комплекса LES Art Resort.Детство и образованиеВазген Геворкян родился 5 июня 1971 года в Ошакане в Армянской ССР (ныне Республика Армения). В 1988 году окончил ереванскую школу № 129.В 1993 году получил диплом Ереванского государственного университета по специальности "геолог".В 1996 году поступил в Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), где освоил современные методы корпоративного управления. В дальнейшем продолжил повышать профессиональную квалификацию в этом вузе – в 2003 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию, а в 2004 году получил степень МВА по направлению "банкинг".Карьерный путьПромсекторВ 1991 году Вазген Геворкян стал мастером цеха на ереванском заводе "Прометей", выпускавшем бытовое электрооборудование и сантехнику. Предприятием руководил его отец Симон Геворкян.С 1994 года трудовая биография Вазгена Геворкяна была связана с компанией "ЗНГС-Прометей", специализация которой связана со строительством трубопроводов для ТЭК. Изначально отвечал за переговоры с зарубежными контрагентами. В течение последующих трех лет спектр его обязанностей постепенно расширялся.В 2001 году бизнесмен стал зампредом совета директоров компании, а в 2004 году был избран его главой. В 2003 году Геворкян занял пост гендиректора предприятия. В этот период "ЗНГС-Прометей" участвовал в создании Балтийской трубопроводной системы (БТС). Первая очередь проекта (нефтепровод Кириши – Приморск в Ленинградской области мощностью 12 миллионов тонн ежегодно) заработала в 2001 году. Впоследствии в строй вводились другие магистрали, а также нефтеперекачивающие станции. К концу 2006 года система вышла на запланированную мощность в 74 миллиона тонн топлива. Реализация проекта снизила издержки при экспорте нефти и позволила дифференцировать маршруты поставок.В июне 2009 года стартовала прокладка нефтепроводной системы БТС-2. В проекте также участвовала компания "ЗНГС-Прометей". Параллельно шло строительство нефтебазы в Усть-Луге. Система заработала в марте 2012 года. Ее протяженность составила 1,3 тысячи километров, мощность первого и второго пусковых комплексов – 30 и 50 миллионов тонн нефти в год соответственно. После запуска системы у Российской Федерации исчезла необходимость использовать инфраструктуру портов балтийских стран для перевалки нефти.БанкингПараллельно Вазген Геворкян занимался банкингом, включившись в деятельность финансового учреждения "Прометей"в Армении. С 2000 года структура последовательно интегрировалась в транснациональные платежные системы, среди которых MasterCard и Visa. Также банк стал участником системы денежных переводов Unistream и сети передачи финансовой информации SWIFT.В финансовом учреждении был запущен процесс цифровизации. Кредитная структура первой в Армении начала следовать принципу Mobile First. Согласно этой концепции, клиент должен получать все банковские услуги через мобильное устройство. При этом 12 отделений организации были сохранены, а также модернизированы в соответствии с современными стандартами – они были оборудованы платежными терминалами.В 2017 году в рамках ребрендинга "Прометей" переименовали в Evocabank. Изменился не только фирменный стиль организации – благодаря усилиям Вазгена Геворкяна банк запустил новые продукты для клиентов: онлайн-кредитование и ипотечную программу, заявки по которым рассматривались в режиме 24/7.В 2019 году Evocabank провел первый в истории Армении хакатон по финансовым технологиям. Команды-участницы разрабатывали решения в области биометрии и модернизации платежных терминалов. В этом же году кредитная структура представила B2B-инструмент для оплаты на интернет-площадках "рассрочка онлайн".В 2020 году предприниматель отказался от своей доли в банке и прекратил какое-либо участие в деятельности финансового института. В тот же период он продал компанию "ЗНГС-Прометей".Отельный бизнесВ 2007 году предприниматель запустил еще один проект – в сегменте гостеприимства. Бизнесмен приобрел участок на западе Московской области. В 2008 году началось возведение отельного комплекса LES Art Resort.В 2013 году в Московской области открылся курорт LES Art Resort. На протяжении последующих трех лет Вазген Геворкян не принимал значительного участия в управлении активом, сосредоточившись на проведении коренной трансформации в банке "Прометей".В 2018 году в LES Art Resort была введена в эксплуатацию вторая очередь застройки.В 2022 году бизнесмен отошел от операционного управления гостиничным активом.В 2023 году Вазген Геворкян продал принадлежавшую ему долю в LES Art Resort, полностью завершив деятельность на территории России.В перспективе он планирует реализацию новых проектов.Наставническая деятельностьВазген Геворкян делится опытом с предпринимателями и администраторами на дискуссионных площадках, рассказывая о своих подходах к ведению дела. Его бизнес-философия базируется на делегировании максимального объема полномочий профессиональной и хорошо мотивированной команде, осознанности выбора и ответственности за последствия. Отмечает определяющую роль маркетинга и стратегии позиционирования бизнеса. В деловых отношениях придерживается принципа взаимной пользы, считает его единственным способом построить эффективное сотрудничество. Семейная жизньВазген Геворкян состоит в браке. Жена бизнесмена, Марета Геворкян, развивает социально ориентированные проекты, продвигает инициативы в сфере урбанистики и занимается благотворительностью в Армении. Среди них – завершенная реконструкция спортивного комплекса Дилижана и продолжающееся восстановление усадьбы советского политического деятеля Агаси Ханджяна.У пары – двое детей.УвлеченияХобби бизнесмена – спорт и чтение бизнес-литературы.

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биографии, бизнес, россия, армения