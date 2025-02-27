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СМИ: автобусы с палестинскими заключенными прибыли в сектор Газа - РИА Новости, 27.02.2025
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06:28 27.02.2025 (обновлено: 09:49 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gaza-2001853097.html
СМИ: автобусы с палестинскими заключенными прибыли в сектор Газа
СМИ: автобусы с палестинскими заключенными прибыли в сектор Газа - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: автобусы с палестинскими заключенными прибыли в сектор Газа
Автобусы с палестинскими заключенными, освобожденными из израильских тюрем в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, прибыли в сектор Газа, сообщает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:28:00+03:00
2025-02-27T09:49:00+03:00
израиль
в мире
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Автобусы с палестинскими заключенными, освобожденными из израильских тюрем в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, прибыли в сектор Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными прибывают в Газу", - сообщает телеканал. По данным Al Jazeera, 12 автобусов с заключенными прибыли в Европейский госпиталь в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. В автобусах находятся "по меньшей мере 600 палестинских заключенных", которых доставил Международный комитет Красного Креста. "Палестинские заключенные пройдут медицинский осмотр для того, чтобы они воссоединились с родственниками", - добавляет телеканал. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Позднее газета Times of Israel сообщала, что Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем
https://ria.ru/20250227/turtsiya-2001838050.html
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израиль, в мире, хамас, международный комитет красного креста (мккк)
Израиль, В мире, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК)
СМИ: автобусы с палестинскими заключенными прибыли в сектор Газа

Al Jazeera: автобусы с палестинскими заключенными прибыли в сектор Газа

© Getty Images / Anadolu/Ashraf AmraАвтобусы с палестинскими заключенными прибыли в Хан-Юнис. 27 февраля 2025
Автобусы с палестинскими заключенными прибыли в Хан-Юнис. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Ashraf Amra
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Автобусы с палестинскими заключенными, освобожденными из израильских тюрем в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС, прибыли в сектор Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Автобусы с освобожденными палестинскими заключенными прибывают в Газу", - сообщает телеканал.
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По данным Al Jazeera, 12 автобусов с заключенными прибыли в Европейский госпиталь в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. В автобусах находятся "по меньшей мере 600 палестинских заключенных", которых доставил Международный комитет Красного Креста.
"Палестинские заключенные пройдут медицинский осмотр для того, чтобы они воссоединились с родственниками", - добавляет телеканал.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Позднее газета Times of Israel сообщала, что Международный комитет Красного Креста передал тела четырех погибших заложников израильским военным в Газе.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем
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ИзраильВ миреХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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