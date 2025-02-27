https://ria.ru/20250227/gaza-2001843286.html

СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу

СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу

Конвой Международного комитета Красного Креста с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными въехал в сектор Газа, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T02:15:00+03:00

2025-02-27T02:15:00+03:00

2025-02-27T02:21:00+03:00

в мире

израиль

международный комитет красного креста (мккк)

хамас

красный крест

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конвой Международного комитета Красного Креста с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными въехал в сектор Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Конвой Красного Креста, сопровождаемый израильскими военными, везет группу освобожденных палестинских заключенными и въехал в палестинский город Бейтуния недалеко от города Рамаллах", - говорится на сайте телеканала. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.

https://ria.ru/20250227/turtsiya-2001838050.html

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в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк), хамас, красный крест