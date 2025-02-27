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СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу - РИА Новости, 27.02.2025
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02:15 27.02.2025 (обновлено: 02:21 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/gaza-2001843286.html
СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу
СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу
Конвой Международного комитета Красного Креста с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными въехал в сектор Газа, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:15:00+03:00
2025-02-27T02:21:00+03:00
в мире
израиль
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
красный крест
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конвой Международного комитета Красного Креста с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными въехал в сектор Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Конвой Красного Креста, сопровождаемый израильскими военными, везет группу освобожденных палестинских заключенными и въехал в палестинский город Бейтуния недалеко от города Рамаллах", - говорится на сайте телеканала. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
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в мире, израиль, международный комитет красного креста (мккк), хамас, красный крест
В мире, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Красный Крест
СМИ: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу

Al Jazeera: конвой Красного Креста с палестинскими заключенными въехал в Газу

© AP Photo / Mohammad Abu SamraАвтомобили Красного Креста в секторе Газа
Автомобили Красного Креста в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
Автомобили Красного Креста в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конвой Международного комитета Красного Креста с освобожденными из израильских тюрем палестинскими заключенными въехал в сектор Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
"Конвой Красного Креста, сопровождаемый израильскими военными, везет группу освобожденных палестинских заключенными и въехал в палестинский город Бейтуния недалеко от города Рамаллах", - говорится на сайте телеканала.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
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В миреИзраильМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХАМАСКрасный Крест
 
 
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