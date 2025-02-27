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В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов
В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов - РИА Новости, 27.02.2025
В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов
Около 15 сел на севере Харьковской области освобождены с мая 2024 года, российские военные продолжают их удерживать, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:33:00+03:00
2025-02-27T18:33:00+03:00
2025-02-27T18:33:00+03:00
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Около 15 сел на севере Харьковской области освобождены с мая 2024 года, российские военные продолжают их удерживать, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Начиная с мая 2024 года группировкой "Север" были освобождены около 15 населенных пунктов уже на северной территории Харьковской области. В настоящее время они удерживаются, и там линия фронта не настолько динамична, как на Купянском направлении. Наши ребята каждый день сдерживают натиск западных наемников", - сказал Ганчев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов
Ганчев: ВС России с мая удерживают около 15 освобожденных харьковских сел