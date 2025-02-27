https://ria.ru/20250227/ganchev-2002031822.html

В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов

В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов - РИА Новости, 27.02.2025

В Харьковской области с мая освободили около 15 населенных пунктов

Около 15 сел на севере Харьковской области освобождены с мая 2024 года, российские военные продолжают их удерживать, сообщил журналистам глава российской... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:33:00+03:00

2025-02-27T18:33:00+03:00

2025-02-27T18:33:00+03:00

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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Около 15 сел на севере Харьковской области освобождены с мая 2024 года, российские военные продолжают их удерживать, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Начиная с мая 2024 года группировкой "Север" были освобождены около 15 населенных пунктов уже на северной территории Харьковской области. В настоящее время они удерживаются, и там линия фронта не настолько динамична, как на Купянском направлении. Наши ребята каждый день сдерживают натиск западных наемников", - сказал Ганчев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьковская область, виталий ганчев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф