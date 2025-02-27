https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002070249.html

Россия потребовала от Франции принять меры по охране загранучреждений

Россия потребовала от Франции принять меры по охране загранучреждений - РИА Новости, 27.02.2025

Россия потребовала от Франции принять меры по охране загранучреждений

Российское посольство на фоне приговора в отношении лиц, совершивших нападение на генконсульство РФ в Марселе, потребовало от французских властей принятия мер... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:28:00+03:00

2025-02-27T22:28:00+03:00

2025-02-27T22:28:00+03:00

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франция

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

марсель

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Российское посольство на фоне приговора в отношении лиц, совершивших нападение на генконсульство РФ в Марселе, потребовало от французских властей принятия мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений во Франции. Ранее уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ французов к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. "Российская сторона вновь требует от французских властей надлежащего исполнения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях от 1961 и 1963 годов и Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 1973 года, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений во Франции", - говорится в опубликованном заявлении посольства. Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский ранее сообщил РИА Новости, что российская сторона возмущена непропорционально мягким приговором, запрошенным для напавших на генконсульство РФ французов. По его словам, генконсульство подаст в административный суд Марселя иск против двух напавших на консульство французов, суд уже назначил рассмотрение иска на 23 января 2026 года. Генеральный консул также указал на террористическую составляющую нападения. В понедельник в районе 07.30 утра на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства. В генконсульстве также сообщили РИА Новости, что российская сторона неоднократно направляла французским властям просьбы усилить охрану дипломатических представительств, однако они не были выполнены. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе, совершенном с целью осложнения международных отношений. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250226/marsel-2001725140.html

https://ria.ru/20250226/marsel-2001728407.html

https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html

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в мире, россия, франция, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , марсель