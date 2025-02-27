https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002069940.html

"Темная ночь": во Франции обратились с предупреждением Трампу и Маску

"Темная ночь": во Франции обратились с предупреждением Трампу и Маску - РИА Новости, 27.02.2025

"Темная ночь": во Франции обратились с предупреждением Трампу и Маску

Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и главе департамента государственной эффективности (DOGE) страны... РИА Новости, 27.02.2025

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и главе департамента государственной эффективности (DOGE) страны Илону Маску после задержания кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску."Предупреждение Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Илону Маску. Под давлением Европейского Союза румынский кандидат в президенты был арестован полицией, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах", — написал он.По словам политика, на Румынию обрушивается "темная ночь евроглобалистской тирании". Филиппо призвал все европейские народы выйти из ЕС.Джеорджеску задержали накануне. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года.В первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября, Джеорджеску набрал 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.

https://ria.ru/20250226/mask-2001775949.html

https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002047723.html

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в мире, сша, франция, румыния, кэлин джеорджеску, дональд трамп, евросоюз, нато