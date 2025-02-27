"Темная ночь": во Франции обратились с предупреждением Трампу и Маску
Политик Филиппо обратился к Трампу и Маску после ареста Джеорджеску
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо в соцсети X обратился к президенту США Дональду Трампу и главе департамента государственной эффективности (DOGE) страны Илону Маску после задержания кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.
"Предупреждение Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Илону Маску. Под давлением Европейского Союза румынский кандидат в президенты был арестован полицией, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах", — написал он.
Маск осудил задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску
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Джеорджеску задержали накануне. Прокуроры выдвинули против политика обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, что стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью прошлого года.
Конституционный суд аннулировал итоги выборов под предлогом того, что выявились серьезные нарушения, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, а затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал европейских лидеров, отметив, что они игнорируют своих граждан и подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений". В качестве примера он привел ситуацию в Румынии. Как подчеркнул политик, отмена итогов выборов и одобрение этого действия со стороны ЕС шокировали американскую администрацию.