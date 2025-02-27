https://ria.ru/20250227/fotovystavka-2001987775.html

В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине

В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине - РИА Новости, 27.02.2025

В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине

В столице Шри-Ланки на площадке Sri Lanka Foundation открылась выставка фотографий, посвящённая событиям на Украине, организованная Медиагруппой "Россия... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:29:00+03:00

2025-02-27T16:29:00+03:00

2025-02-27T16:30:00+03:00

украина

шри-ланка

коломбо

леван джагарян

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В столице Шри-Ланки на площадке Sri Lanka Foundation открылась выставка фотографий, посвящённая событиям на Украине, организованная Медиагруппой "Россия сегодня" совместно с газетой "Lanka Leader". В экспозицию вошли снимки фотокорреспондентов Медиагруппы, включая работы Андрея Стенина, которому удалось запечатлеть ранний этап кризиса 2014 года.На торжественной церемонии открытия выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Шри-Ланке Леван Джагарян. В церемонии открытия также приняли участие журналисты и представители политических кругов страны, включая члена партии "Народный фронт освобождения", бывшего министра правительства Шри-Ланки Вимала Вираванса, а также старшего журналиста "Lanka Leader" Мохана Самаранайке.В своем выступлении он подчеркнул: "Став пешкой западных держав, Украина подверглась большим разрушениям. Через объектив российских фотокорреспондентов посетители выставки смогут увидеть то, что зачастую остаётся за пределами официальных сводок западных СМИ".

https://ria.ru/20250222/vystavka-2001016504.html

украина

шри-ланка

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

украина, шри-ланка, коломбо, леван джагарян, миа "россия сегодня", новости агентства