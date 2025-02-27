В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
В Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
© Фото : Lanka LeaderВ Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
© Фото : Lanka Leader
В Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В столице Шри-Ланки на площадке Sri Lanka Foundation открылась выставка фотографий, посвящённая событиям на Украине, организованная Медиагруппой "Россия сегодня" совместно с газетой "Lanka Leader". В экспозицию вошли снимки фотокорреспондентов Медиагруппы, включая работы Андрея Стенина, которому удалось запечатлеть ранний этап кризиса 2014 года.
На торжественной церемонии открытия выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Шри-Ланке Леван Джагарян. В церемонии открытия также приняли участие журналисты и представители политических кругов страны, включая члена партии "Народный фронт освобождения", бывшего министра правительства Шри-Ланки Вимала Вираванса, а также старшего журналиста "Lanka Leader" Мохана Самаранайке.
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В своем выступлении он подчеркнул: "Став пешкой западных держав, Украина подверглась большим разрушениям. Через объектив российских фотокорреспондентов посетители выставки смогут увидеть то, что зачастую остаётся за пределами официальных сводок западных СМИ".