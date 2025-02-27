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В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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16:29 27.02.2025 (обновлено: 16:30 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/fotovystavka-2001987775.html
В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
В столице Шри-Ланки на площадке Sri Lanka Foundation открылась выставка фотографий, посвящённая событиям на Украине, организованная Медиагруппой "Россия... РИА Новости, 27.02.2025
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украина
шри-ланка
коломбо
леван джагарян
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В столице Шри-Ланки на площадке Sri Lanka Foundation открылась выставка фотографий, посвящённая событиям на Украине, организованная Медиагруппой "Россия сегодня" совместно с газетой "Lanka Leader". В экспозицию вошли снимки фотокорреспондентов Медиагруппы, включая работы Андрея Стенина, которому удалось запечатлеть ранний этап кризиса 2014 года.На торжественной церемонии открытия выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Шри-Ланке Леван Джагарян. В церемонии открытия также приняли участие журналисты и представители политических кругов страны, включая члена партии "Народный фронт освобождения", бывшего министра правительства Шри-Ланки Вимала Вираванса, а также старшего журналиста "Lanka Leader" Мохана Самаранайке.В своем выступлении он подчеркнул: "Став пешкой западных держав, Украина подверглась большим разрушениям. Через объектив российских фотокорреспондентов посетители выставки смогут увидеть то, что зачастую остаётся за пределами официальных сводок западных СМИ".
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украина, шри-ланка, коломбо, леван джагарян, миа "россия сегодня", новости агентства
Украина, Шри-Ланка, Коломбо, Леван Джагарян, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
В Шри-Ланке открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине

В Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине

© Фото : Lanka LeaderВ Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
В Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Lanka Leader
В Коломбо открылась фотовыставка, посвященная событиям на Украине
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В столице Шри-Ланки на площадке Sri Lanka Foundation открылась выставка фотографий, посвящённая событиям на Украине, организованная Медиагруппой "Россия сегодня" совместно с газетой "Lanka Leader". В экспозицию вошли снимки фотокорреспондентов Медиагруппы, включая работы Андрея Стенина, которому удалось запечатлеть ранний этап кризиса 2014 года.
На торжественной церемонии открытия выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Шри-Ланке Леван Джагарян. В церемонии открытия также приняли участие журналисты и представители политических кругов страны, включая члена партии "Народный фронт освобождения", бывшего министра правительства Шри-Ланки Вимала Вираванса, а также старшего журналиста "Lanka Leader" Мохана Самаранайке.
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В своем выступлении он подчеркнул: "Став пешкой западных держав, Украина подверглась большим разрушениям. Через объектив российских фотокорреспондентов посетители выставки смогут увидеть то, что зачастую остаётся за пределами официальных сводок западных СМИ".
 
УкраинаШри-ЛанкаКоломбоЛеван ДжагарянМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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