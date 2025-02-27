https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html

Прибрежная флотилия ВМС Финляндии начала учения в Балтийском море

Прибрежная флотилия ВМС Финляндии начала учения в Балтийском море - РИА Новости, 27.02.2025

Прибрежная флотилия ВМС Финляндии начала учения в Балтийском море

Прибрежная флотилия ВМС Финляндии начала учения в Финском заливе, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта, сообщают в четверг военно-морские силы страны. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:46:00+03:00

2025-02-27T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прибрежная флотилия ВМС Финляндии начала учения в Финском заливе, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта, сообщают в четверг военно-морские силы страны. "Ежегодные зимние учения прибрежной флотилии Lumiukko25 проходят в Финском заливе и Архипелаговом море с 27 февраля по 5 марта", - говорится в сообщении. По словам финских ВМС, тренировочные мероприятия включают постановку морских мин, стрельбу и различные виды навигационных упражнений в зимних условиях. В учениях примут участие 6-я и 7-я эскадрильи надводных кораблей, а также эскадрилья материально-технического обеспечения. В маневрах также примут участие военнослужащие ВМС Латвии, которые будут задействованы на борту финского судна. Ранее сухопутные войска Финляндии сообщали, что порядка 3 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники будут участвовать в серии региональных учений в Финляндии в конце февраля и начале марта, часть из них пройдет недалеко от границы с Россией. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО (4 апреля 2023 года) наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250108/finlyandiya-1992827825.html

https://ria.ru/20250217/finljandija-1999863544.html

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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире