https://ria.ru/20250227/filatov-2001506656.html

Биография Владимира Филатова

Биография Владимира Филатова - РИА Новости, 27.02.2025

Биография Владимира Филатова

Выдающийся русский офтальмолог и хирург Владимир Петрович Филатов родился 27 февраля (15 февраля по старому стилю) 1875 года в селе Михайловка Саранского уезда... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:18:00+03:00

2025-02-27T01:18:00+03:00

2025-02-27T01:34:00+03:00

справки

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001508902_0:159:2866:1772_1920x0_80_0_0_16f13b39fd5513a67b8f211c32767e4d.jpg

Выдающийся русский офтальмолог и хирург Владимир Петрович Филатов родился 27 февраля (15 февраля по старому стилю) 1875 года в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии (ныне в Лямбирском районе Мордовии). Семья Филатовых была тесно связана с медициной. Его отец Петр Федорович практиковал как хирург и окулист в Симбирской земской больнице и первым пробудил в сыне интерес к медицине, в частности к офтальмологии. Дядя Нил Федорович Филатов вошел в историю отечественной медицины как один из основоположников педиатрии. Гимназические годы Владимира Филатова прошли в Симбирске (ныне Ульяновск). После окончания гимназии в 1892 году он поступил на медицинский факультет Московского университета, где работали многие великие ученые: терапевт Григорий Захарьин, офтальмологи Адриан Крюков и Алексей Маклаков, хирурги Николай Склифосовский и Александр Бобров, физиолог Иван Сеченов, анатом Дмитрий Зернов. Избрав своей специализацией офтальмологию, Владимир Филатов уже в годы обучения проводил исследования и писал статьи по помутнению роговой оболочки глаза. Возвращаясь домой на летние каникулы, работал в земской больнице, где под руководством отца осваивал на практике лечебные и диагностические методики.После окончания в 1897 году университета с отличием Филатов был оставлен при университете в качестве ординатора глазной клиники, где стал быстро набираться опыта, формируя собственные взгляды на сложнейшие проблемы восстановления зрения. Первые его шаги как врача-офтальмолога связаны с работой в старейшей в мире и России глазной клиникой – Московской городской глазной больницей, куда Филатов перешел в 1900 году. В 1903 году Филатов по приглашению заведующего кафедрой глазных болезней Императорского Новороссийского университета (ныне Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина) Сергея Головина переехал в Одессу на должность ассистента кафедры. Здесь же Филатов продолжил свое обучение в ординатуре в офтальмологической клинике при университете, а в 1908 году защитил диссертацию "Учение о клеточных ядах в офтальмологии", получив степень доктора медицины.В 1911 году, после отъезда профессора Головина в Москву, Владимир Филатов возглавил кафедру глазных болезней и Одесское офтальмологическое общество, которыми руководил на протяжении 45 лет, вплоть до своей смерти.В 1912 году Филатов впервые в истории произвел операцию по пересадке роговицы глаза, пораженной бельмом, или лейкомой, от человека человеку. Хотя улучшение зрения у пациента было минимальным и кратковременным – операция показала, что возвращение зрения возможно.В 1913 году Владимир Филатов предложил метод измерения внутриглазного давления с помощью серии стандартных грузиков. Этот метод оказался столь удачным и информативным, что "эластотонометрию по Филатову" использовали в глазных клиниках вплоть до конца XX века.К 1916 году Филатов разработал операцию исправления дефектов мягких тканей челюстно-лицевой области при помощи так называемого мигрирующего круглого кожного стебля. Этот способ пластики вошел в мировую практику восстановительной хирургии под его именем.После Гражданской войны по официальным данным Наркомздрава, в стране насчитывалось почти четверть миллиона незрячих людей, причиной слепоты которых было бельмо. В 1920-е годы Филатов снова начал пересаживать роговицу, на этот раз удачно благодаря придуманным им хирургическим инструментам. Впервые за всю историю мировой хирургии пересаженная роговица не помутнела.В 1931 году Филатов решил проблему донорской роговицы, впервые в мире приживив роговицу глаза трупа, хранившегося на холоде. Позже он разработал средство консервации трупной роговицы во влажной камере при температуре +4° С.Параллельно с офтальмологическими исследованиями Владимир Филатов занимался изучением лечебных свойств тканей при хранении их на холоде и в 1933 году опубликовал результаты экспериментов. Метод тканевой терапии, основанный на этих исследованиях и завоевавший впоследствии широкое признание, заключался в введении в организм больного консервированных тканей животных или растений и препаратов из них для усиления физиологических процессов.Ученый внес значительный вклад в исследование проблем глаукомы. По его инициативе при Одесской глазной клинике впервые в мире была организована станция скорой глазной помощи (1932) и глаукомный диспансер (1933), которые сыграли важную роль в борьбе со слепотой и инвалидностью. В феврале 1931 года профессора Филатова затронула волна массовых репрессий – несмотря на отсутствие открытого выступления против советской власти, он был арестован одесским ГПУ по обвинению в участии в "контрреволюционной военно-офицерской организации". Однако после получения от него признательных письменных показаний и просьбы о помиловании, в апреле того же года он был освобожден. Впоследствии отношения Филатова с властью складывались более благоприятно – начиная с 1938 года он четырежды избирался депутатом Верховного Совета УССР.С 1930-х годов в Одессу "на операцию к Филатову" приезжали со всей страны сотни пациентов с глазными болезнями. Он заслужил репутацию хирурга, которому подвластно все. Однако старая клиника глазных болезней медицинского института не могла уже служить нуждам все возрастающего числа пациентов. Постановлением правительства для Филатова был создан Институт экспериментальной офтальмологии (ныне Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В.П. Филатова НАМН Украины), который он же возглавил. Благодаря энергии своего руководителя, институт быстро превратился в одно из лучших офтальмологических учреждений страны, а на его базе были организованы курсы, позволившие освоить разработанные Филатовым методики врачам со всех уголков Советского Союза.В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, в здании института разместился военный госпиталь. Сам Филатов вместе с группой сотрудников был эвакуирован в Ташкент, где вскоре был развернут глазной госпиталь, в котором ученый работал главным консультантом. В 1944 году Филатов и его сотрудники вернулись в Одессу, где им предстояло восстановить полуразрушенный институт.В послевоенный период коллектив института под руководством Владимира Филатова продолжил разрабатывать метод лечения тканевой терапией. На основе этого метода ученый создал учение о биогенных стимуляторах – веществах, обладающих биологической активностью и оказывающих при введении в организм человека неспецифическое стимулирующее влияние на процессы метаболизма, регенерации и противовоспалительное воздействие. Помимо офтальмологии, тканевая терапия получила широкое применение в дерматологии, неврологии, оториноларингологии, стоматологии и др. Ученый проводил большую общественную работу. В 1946 году он основал "Офтальмологический журнал", который сам редактировал. С 1946 по 1953 год Филатов читал еженедельные лекции в большом зале Первомайского медицинского училища (ныне Первомайский медицинский колледж). На них стремились попасть не только офтальмологи, но и врачи смежных специальностей – отоларингологи, нейрохирурги, неврологи, челюстно-лицевые хирурги.К 1940-м годам слава ученого гремела далеко за пределы СССР. В 1950 году Филатов был выдвинут на соискание Нобелевской премии в области физиологии и медицины, но отказался от номинирования.До глубокой старости Филатов поражал всех своей работоспособностью: он руководил институтом, читал лекции, организовывал конференции, участвовал в общественной жизни, регулярно оперировал сам. Однако в начале октября 1956 года ученый внезапно потерял сознание на улице, после чего его здоровье стало стремительно ухудшаться.30 октября 1956 года Филатов скончался; он был похоронен на Втором Христианском кладбище. Отдать последнюю дань уважения великому врачу пришла вся Одесса.Владимир Филатов оставил богатое научное наследие – более 400 написанных им статей и монографий затрагивают почти все проблемы глазных болезней.В признание его выдающихся заслуг в сфере медицины ученый был избран академиком АН УССР в 1939 году и академиком АМН СССР в 1944 году.В 1941 году за разработку метода пересадки роговицы и тканевой терапии Филатов был награжден Сталинской премией I степени; в 1950 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали "Серп и Молот"; в 1951 году он был удостоен самой престижной отечественной награды в области биологии – Золотой медали АН СССР имени И.И. Мечникова.В 1958 году правительством СССР была утверждена Государственная премия АМН СССР имени В.П. Филатова в области офтальмологии и пластической хирургии.В 2019 году в России был основан Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова. Его миссия заключается в сохранении и исследовании наследия выдающегося хирурга, изучении и продвижении биомедицинских технологий, развитии международного сотрудничества представителей науки, общества для оздоровления человека и его активного долголетия. К 150-летию со дня рождения ученого был организован Филатовский культурный форум – кросс-культурный проект, целью которого является создание в 2024-2025 годах в России условий, популяризирующих наследие академика Филатова и направленных на профессионализацию и развитие у представителей целевых групп разносторонней личности, научного и творческого потенциала, в том числе в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия