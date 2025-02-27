https://ria.ru/20250227/feyki-2001839049.html

Суд в Москве заочно приговорил россиянина к 8,5 годам за фейки про армию

Суд в Москве заочно приговорил россиянина к 8,5 годам за фейки про армию - РИА Новости, 27.02.2025

Суд в Москве заочно приговорил россиянина к 8,5 годам за фейки про армию

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил россиянина к 8,5 годам колонии за публикацию постов с фейками про армию РФ на его странице в соцсети "ВКонтакте",... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:14:00+03:00

2025-02-27T01:14:00+03:00

2025-02-27T01:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил россиянина к 8,5 годам колонии за публикацию постов с фейками про армию РФ на его странице в соцсети "ВКонтакте", сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Александра Закондраева виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев", - сказали в суде. Дополнительно суд на 4,5 года запретил ему администрировать сайты в интернете. Осужденный покинул Россию до вынесения приговора, он объявлен в международный розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в соцсети "ВКонтакте" об атаках беспилотников на Москву и украинской ракеты на Таганрог. Как указано в приговоре, подсудимый руководствовался мотивами политической ненависти к действующей власти в Российской Федерации, негативно относился к целям и задачам СВО, а также осознавал, что своими действиями введет в заблуждение неограниченный круг лиц и вызовет у граждан чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства.

https://ria.ru/20250226/barabash-2001650538.html

https://ria.ru/20250226/zhurnalist-2001639472.html

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происшествия, москва, россия, таганрог