https://ria.ru/20250227/evrosojuz-2002067176.html

Евросоюз не является для США центром мира, заявил Туск

Евросоюз не является для США центром мира, заявил Туск - РИА Новости, 27.02.2025

Евросоюз не является для США центром мира, заявил Туск

Европейский союз не является для США "центром мира", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:59:00+03:00

2025-02-27T21:59:00+03:00

2025-02-27T21:59:00+03:00

в мире

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европа

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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Европейский союз не является для США "центром мира", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. "Польша имеет лучшую позицию в отношениях с США, чем большинство наших партнеров, но я знаю, что для новой администрации Европа не является центром мира", - сказал Туск. Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности обрушился с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

https://ria.ru/20250227/ssha-2001935135.html

сша

европа

польша

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в мире, сша, европа, польша, дональд туск