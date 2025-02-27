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"Обмануть и подчинить": на Западе жестко высказались о роли ЕС
"Обмануть и подчинить": на Западе жестко высказались о роли ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
"Обмануть и подчинить": на Западе жестко высказались о роли ЕС
ЕС был создан для обмана и подчинения населения, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:05:00+03:00
2025-02-27T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. ЕС был создан для обмана и подчинения населения, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению", — написал он.Так эксперт отреагировал на публикацию премьер-министра Польши Дональда Туска, заявившего, что ЕС был создан для поддержания мира, а не обмана.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.
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"Обмануть и подчинить": на Западе жестко высказались о роли ЕС
Профессор Малинен: ЕС был создан для обмана и подчинения людей