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ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, пишет Bloomberg

ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.02.2025

ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, пишет Bloomberg

Евросоюз в рамках крупнейшей со времен холодной войны инициативы в области безопасности намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, передает агентство... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:52:00+03:00

2025-02-27T09:52:00+03:00

2025-02-27T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках крупнейшей со времен холодной войны инициативы в области безопасности намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 февраля заявила, что страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". Она отметила, что после начала специальной военной операции расходы на оборону в интеграционном объединении выросли с чуть более чем 200 миллиардов евро до более чем 320 миллиардов евро в 2024 году, но этого все равно недостаточно. "В рамках крупнейшей со времен холодной войны инициативы в области безопасности в регионе Европейский союз намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны", - говорится в материале агентства. По информации источников Блумберг, речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств. По словам некоторых чиновников, ослабление бюджетных правил может помочь Евросоюзу мобилизовать по меньшей мере 160 миллиардов евро. По данным агентства, в ЕС также рассматривается возможность не учитывать расходы на оборону при подсчете дефицита бюджета. Вторая часть плана, по информации источников Блумберг, заключается в создании "нового совместного инструмента" для расходования средств на уровне Европейского союза. "Эти деньги будут в основном использоваться для инвестиций в общие проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, ударные средства большой дальности, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект военного назначения", - говорится в статье. Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС, а также страны-члены интеграционного объединения, среди прочего, призывают к возможности "совместного заимствования", однако, как передает Блумберг, эта идея вызывает в блоке споры. Кроме того, по данным агентства, в Евросоюзе намерены ослабить инвестиционные ограничения для Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), что позволит интеграционному объединению привлечь дополнительное финансирование от частных банков. Помимо этого, глава Еврокомиссии в ходе закрытых обсуждений выдвигала идею перераспределения непотраченных средств в пользу укрепления обороноспособности, в том числе из Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF), говорится в сообщении Блумберг. Агентство также передает, что "новая архитектура безопасности" начнет формироваться на экстренном заседании лидеров ЕС 6 марта, после чего 19 марта должна быть представлена новая стратегия оборонной промышленности, при этом до этих событий в объединении будут вестись активные переговоры о "расширении ресурсов". Как подчеркивает Блумберг, несмотря на намерения, перед Евросоюзом стоят две трудноразрешимые проблемы: оборонная промышленность Европы недостаточна развита и не готова к быстрому перевооружению, при этом запасы оружия практически опустели из-за помощи Украине. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250225/es-2001432159.html

https://ria.ru/20250215/es-1999570902.html

https://ria.ru/20250206/es-1997647583.html

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европа, украина, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, пит хегсет, евросоюз, еврокомиссия, нато, в мире