https://ria.ru/20250227/energetiki-2001966108.html
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах - РИА Новости, 27.02.2025
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:21:00+03:00
2025-02-27T15:21:00+03:00
2025-02-27T15:21:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях. "Проектом, в частности, предлагается запретить реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, которые используются для осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта", - говорится на сайте регионального законодательного собрания. В сообщении на сайте регионального парламента уточняется, что с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков действовать еще не будет. По итогам голосования парламентарии приняли закон в окончательном чтении, говорится на сайте законодательного собрания. "Воздействие стимуляторов на неокрепший организм может принести ему необратимый вред. Предусматриваемый законом запрет на их розничную реализацию в отдельных организациях и учреждениях вполне обоснован, о необходимости введения такой нормы ранее не раз высказывались представители родительской общественности и экспертного сообщества", - прокомментировал принятие закона председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях.
"Проектом, в частности, предлагается запретить реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, которые используются для осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта", - говорится на сайте регионального законодательного собрания.
В сообщении на сайте регионального парламента уточняется, что с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков действовать еще не будет.
По итогам голосования парламентарии приняли закон в окончательном чтении, говорится на сайте законодательного собрания.
"Воздействие стимуляторов на неокрепший организм может принести ему необратимый вред. Предусматриваемый законом запрет на их розничную реализацию в отдельных организациях и учреждениях вполне обоснован, о необходимости введения такой нормы ранее не раз высказывались представители родительской общественности и экспертного сообщества", - прокомментировал принятие закона председатель парламента Краснодарского края
Юрий Бурлачко.