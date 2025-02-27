https://ria.ru/20250227/energetiki-2001966108.html

На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах

На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах - РИА Новости, 27.02.2025

На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:21:00+03:00

2025-02-27T15:21:00+03:00

2025-02-27T15:21:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях. "Проектом, в частности, предлагается запретить реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, которые используются для осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта", - говорится на сайте регионального законодательного собрания. В сообщении на сайте регионального парламента уточняется, что с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков действовать еще не будет. По итогам голосования парламентарии приняли закон в окончательном чтении, говорится на сайте законодательного собрания. "Воздействие стимуляторов на неокрепший организм может принести ему необратимый вред. Предусматриваемый законом запрет на их розничную реализацию в отдельных организациях и учреждениях вполне обоснован, о необходимости введения такой нормы ранее не раз высказывались представители родительской общественности и экспертного сообщества", - прокомментировал принятие закона председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20250131/investory-1996729828.html

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краснодарский край

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краснодарский край