Рейтинг@Mail.ru
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
15:21 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/energetiki-2001966108.html
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах - РИА Новости, 27.02.2025
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:21:00+03:00
2025-02-27T15:21:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_0:114:1921:1194_1920x0_80_0_0_bd8bc294045527c641974edd12beffc8.jpg
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях. "Проектом, в частности, предлагается запретить реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, которые используются для осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта", - говорится на сайте регионального законодательного собрания. В сообщении на сайте регионального парламента уточняется, что с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков действовать еще не будет. По итогам голосования парламентарии приняли закон в окончательном чтении, говорится на сайте законодательного собрания. "Воздействие стимуляторов на неокрепший организм может принести ему необратимый вред. Предусматриваемый законом запрет на их розничную реализацию в отдельных организациях и учреждениях вполне обоснован, о необходимости введения такой нормы ранее не раз высказывались представители родительской общественности и экспертного сообщества", - прокомментировал принятие закона председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20250131/investory-1996729828.html
https://ria.ru/20250131/kuban-1996722602.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_61:0:1774:1285_1920x0_80_0_0_f93e8a49d1f1ddc914fffd338690aed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах и больницах

На Кубани с осени запретят продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах

© Фото : Pixabay / HerbichЭнергетический напиток
Энергетический напиток - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Pixabay / Herbich
Энергетический напиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому после 1 сентября в регионе запретят продажу энергетических напитков в медицинских, образовательных и спортивных учреждениях.
"Проектом, в частности, предлагается запретить реализацию безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, которые используются для осуществления образовательной, медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры и спорта", - говорится на сайте регионального законодательного собрания.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
На Кубани инвесторы смогут получать землю под промпарки без торгов
31 января, 22:40
В сообщении на сайте регионального парламента уточняется, что с 1 марта по 1 сентября запрет на продажу энергетиков действовать еще не будет.
По итогам голосования парламентарии приняли закон в окончательном чтении, говорится на сайте законодательного собрания.
"Воздействие стимуляторов на неокрепший организм может принести ему необратимый вред. Предусматриваемый законом запрет на их розничную реализацию в отдельных организациях и учреждениях вполне обоснован, о необходимости введения такой нормы ранее не раз высказывались представители родительской общественности и экспертного сообщества", - прокомментировал принятие закона председатель парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами
31 января, 21:19
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала