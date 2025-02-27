Рейтинг@Mail.ru
Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/elektropoezd--2001932912.html
Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум
Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум - РИА Новости, 27.02.2025
Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум
Электропоезд "Ласточка" прибыл в четверг в Сухум из Сочи в ходе пробного рейса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:38:00+03:00
2025-02-27T13:38:00+03:00
абхазия
сочи
сухум
сергей кириенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001931600_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e2342421271b612a80de8bbf183dd06.jpg
СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" прибыл в четверг в Сухум из Сочи в ходе пробного рейса, передает корреспондент РИА Новости. Поезд выехал в 9.20 и прибыл на вокзал Сухума около 13.30. Во встрече "Ласточки" принимали участие члены российских и абхазских общественных организаций, в частности, "Движения первых" и Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС ) в Абхазии. Ранее "Ласточка" курсировала между Сочи и Гагрой, теперь маршрут будет увеличен на 80 километров и соединит Сочи со столицей Абхазии. Как сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Абхазской железной дороги, график маршрута будет утвержден после тестового рейса. Предположительно, поезд из Сочи будет делать 12 остановок по пути в столицу Абхазии и восемь остановок в обратном направлении. Как сообщил ранее в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут. "Ласточка" начала курсировать из Сочи в Абхазию в июне 2023 года. Рейсы "Ласточки" в Абхазию стали возможными благодаря договоренности АЖД с ОАО "Российские железные дороги".
https://ria.ru/20240920/transport-1973908029.html
https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html
абхазия
сочи
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001931600_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_66869d52ffd126b14f8a1296a3ea4e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, сочи, сухум, сергей кириенко, общество
Абхазия, Сочи, Сухум, Сергей Кириенко, Общество
Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум

Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум из Сочи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" прибыл в четверг в Сухум из Сочи в ходе пробного рейса, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд выехал в 9.20 и прибыл на вокзал Сухума около 13.30. Во встрече "Ласточки" принимали участие члены российских и абхазских общественных организаций, в частности, "Движения первых" и Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС ) в Абхазии.
Скоростной поезд Ласточка прибывает на центральный железнодорожный вокзал Минска - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Между Москвой и Минском запустят еще одну "Ласточку"
20 сентября 2024, 18:38
Ранее "Ласточка" курсировала между Сочи и Гагрой, теперь маршрут будет увеличен на 80 километров и соединит Сочи со столицей Абхазии. Как сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Абхазской железной дороги, график маршрута будет утвержден после тестового рейса. Предположительно, поезд из Сочи будет делать 12 остановок по пути в столицу Абхазии и восемь остановок в обратном направлении.
Как сообщил ранее в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут.
"Ласточка" начала курсировать из Сочи в Абхазию в июне 2023 года. Рейсы "Ласточки" в Абхазию стали возможными благодаря договоренности АЖД с ОАО "Российские железные дороги".
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Эксперт назвал запуск беспилотной "Ласточки" технологическим прорывом
29 августа 2024, 18:58
 
АбхазияСочиСухумСергей КириенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала