https://ria.ru/20250227/elektropoezd--2001932912.html

Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум

Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум - РИА Новости, 27.02.2025

Электропоезд "Ласточка" совершил первый пробный рейс в Сухум

Электропоезд "Ласточка" прибыл в четверг в Сухум из Сочи в ходе пробного рейса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:38:00+03:00

2025-02-27T13:38:00+03:00

2025-02-27T13:38:00+03:00

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СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Электропоезд "Ласточка" прибыл в четверг в Сухум из Сочи в ходе пробного рейса, передает корреспондент РИА Новости. Поезд выехал в 9.20 и прибыл на вокзал Сухума около 13.30. Во встрече "Ласточки" принимали участие члены российских и абхазских общественных организаций, в частности, "Движения первых" и Координационного союза организаций русских соотечественников (КСОРС ) в Абхазии. Ранее "Ласточка" курсировала между Сочи и Гагрой, теперь маршрут будет увеличен на 80 километров и соединит Сочи со столицей Абхазии. Как сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Абхазской железной дороги, график маршрута будет утвержден после тестового рейса. Предположительно, поезд из Сочи будет делать 12 остановок по пути в столицу Абхазии и восемь остановок в обратном направлении. Как сообщил ранее в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут. "Ласточка" начала курсировать из Сочи в Абхазию в июне 2023 года. Рейсы "Ласточки" в Абхазию стали возможными благодаря договоренности АЖД с ОАО "Российские железные дороги".

https://ria.ru/20240920/transport-1973908029.html

https://ria.ru/20240829/ekspert-1969313257.html

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абхазия, сочи, сухум, сергей кириенко, общество