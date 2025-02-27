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Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум - РИА Новости, 27.02.2025
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09:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/elektrichka-2001871710.html
Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум
Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум - РИА Новости, 27.02.2025
Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум
Регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут, сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:43:00+03:00
2025-02-27T09:43:00+03:00
общество
сухум
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сергей кириенко
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире телеканала "Россия-1". "Все решения приняты, поэтому стартует первый тестовый рейс. А с 1 мая пойдет регулярное движение электрички (Сириус - Сухум - ред.)… Ходить она будет более удобно, в первую очередь для местных жителей и Сочи, Имеретинской долины, и Абхазии", - сказал Кириенко. Он отметил, что, по оценке РЖД, путь от Имеретинской долины до Сухума будет занимать 3 часа 20 минут. По словам Кириенко, электричка будет ходить рано утром, а обратно возвращаться в Сириус ближе к вечеру.
https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html
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общество, сухум, россия, сочи, сергей кириенко, ржд, абхазия
Общество, Сухум, Россия, Сочи, Сергей Кириенко, РЖД, Абхазия
Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум

Кириенко: регулярное движение электрички из Сириус в Сухум начнется 1 мая

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный семафор
Железнодорожный семафор - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире телеканала "Россия-1".
"Все решения приняты, поэтому стартует первый тестовый рейс. А с 1 мая пойдет регулярное движение электрички (Сириус - Сухум - ред.)… Ходить она будет более удобно, в первую очередь для местных жителей и Сочи, Имеретинской долины, и Абхазии", - сказал Кириенко.
Он отметил, что, по оценке РЖД, путь от Имеретинской долины до Сухума будет занимать 3 часа 20 минут. По словам Кириенко, электричка будет ходить рано утром, а обратно возвращаться в Сириус ближе к вечеру.
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ОбществоСухумРоссияСочиСергей КириенкоРЖДАбхазия
 
 
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