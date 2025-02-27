https://ria.ru/20250227/elektrichka-2001871710.html

Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум

Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум - РИА Новости, 27.02.2025

Кириенко анонсировал запуск электрички Сириус — Сухум

Регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут, сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:43:00+03:00

2025-02-27T09:43:00+03:00

2025-02-27T09:43:00+03:00

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Регулярное движение электрички Сириус - Сухум начнется 1 мая, время в пути составит 3 часа 20 минут, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире телеканала "Россия-1". "Все решения приняты, поэтому стартует первый тестовый рейс. А с 1 мая пойдет регулярное движение электрички (Сириус - Сухум - ред.)… Ходить она будет более удобно, в первую очередь для местных жителей и Сочи, Имеретинской долины, и Абхазии", - сказал Кириенко. Он отметил, что, по оценке РЖД, путь от Имеретинской долины до Сухума будет занимать 3 часа 20 минут. По словам Кириенко, электричка будет ходить рано утром, а обратно возвращаться в Сириус ближе к вечеру.

https://ria.ru/20250131/kirienko-1996713883.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сухум, россия, сочи, сергей кириенко, ржд, абхазия