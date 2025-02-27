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Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:55:00+03:00
2025-02-27T05:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в движении. "Девяносто семь палестинских заключенных были переданы Египту", - заявил агентству источник. По данным агентства, Египет будет первым пунктом назначения для заключенных до тех пор, пока "другие страны не захотят их принять". С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
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в мире, египет, израиль, катар, хамас
В мире, Египет, Израиль, Катар, ХАМАС
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ
Reuters: почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет