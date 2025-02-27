https://ria.ru/20250227/egipet-2001852227.html

Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ

Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.02.2025

Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ

Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:55:00+03:00

2025-02-27T05:55:00+03:00

2025-02-27T05:55:00+03:00

в мире

египет

израиль

катар

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995484804_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956e6b0de1a81ba3499a7cb8e5ab6c39.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в движении. "Девяносто семь палестинских заключенных были переданы Египту", - заявил агентству источник. По данным агентства, Египет будет первым пунктом назначения для заключенных до тех пор, пока "другие страны не захотят их принять". С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.

https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html

египет

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, израиль, катар, хамас