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Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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05:55 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/egipet-2001852227.html
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:55:00+03:00
2025-02-27T05:55:00+03:00
в мире
египет
израиль
катар
хамас
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в движении. "Девяносто семь палестинских заключенных были переданы Египту", - заявил агентству источник. По данным агентства, Египет будет первым пунктом назначения для заключенных до тех пор, пока "другие страны не захотят их принять". С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html
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в мире, египет, израиль, катар, хамас
В мире, Египет, Израиль, Катар, ХАМАС
Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет, сообщают СМИ

Reuters: почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет

© AP Photo / Jehad AlshrafiОсвобожденные палестинские заключенные
Освобожденные палестинские заключенные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Освобожденные палестинские заключенные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 100 палестинских заключенных прибыли в Египет в рамках сделки палестинского движения ХАМАС с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в движении.
"Девяносто семь палестинских заключенных были переданы Египту", - заявил агентству источник.
По данным агентства, Египет будет первым пунктом назначения для заключенных до тех пор, пока "другие страны не захотят их принять".
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
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05:48
 
В миреЕгипетИзраильКатарХАМАС
 
 
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