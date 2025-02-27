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Ефимов: в Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс со стадионом - РИА Новости, 27.02.2025
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15:23 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/efimov-2001966805.html
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс со стадионом
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс со стадионом - РИА Новости, 27.02.2025
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс со стадионом
На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево возведут спортивный комплекс со стадионом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:23:00+03:00
2025-02-27T15:23:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево возведут спортивный комплекс со стадионом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Объект будет расположен в районе Волоколамского шоссе, рядом со станцией метро "Спартак"."Возведение объекта планируется на уже существующей территориальной зоне площадью 27 гектаров, где находятся стадион “Лукойл Арена” и другие объекты, подлежащие реконструкции. В сумме площадь нового строительства и реконструкции составит 145,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Как уточнил замглавы города, спорткомплекс будет включать в себя Дворец спорта "Спартак-Москва", "Стадион №1" с трибуной на 500 человек, универсальный спортзал и футбольный манеж. В итоге площадь всех этих объектов составит 130 тысяч "квадратов".Кроме перечисленных объектов, там также построят еще два контрольно-пропускных пункта, многоярусный наземный гараж и реконструируют южный вход на территорию комплекса.
https://ria.ru/20250227/efimov-2001861068.html
https://ria.ru/20250226/efimov-2001691360.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс со стадионом

Ефимов: рядом со станцией метро "Спартак" построят новый спорткомплекс

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево возведут спортивный комплекс со стадионом, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Объект будет расположен в районе Волоколамского шоссе, рядом со станцией метро "Спартак".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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"Возведение объекта планируется на уже существующей территориальной зоне площадью 27 гектаров, где находятся стадион “Лукойл Арена” и другие объекты, подлежащие реконструкции. В сумме площадь нового строительства и реконструкции составит 145,5 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Как уточнил замглавы города, спорткомплекс будет включать в себя Дворец спорта "Спартак-Москва", "Стадион №1" с трибуной на 500 человек, универсальный спортзал и футбольный манеж. В итоге площадь всех этих объектов составит 130 тысяч "квадратов".
Кроме перечисленных объектов, там также построят еще два контрольно-пропускных пункта, многоярусный наземный гараж и реконструируют южный вход на территорию комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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