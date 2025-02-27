Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/efimov-2001861068.html
Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад
Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад - РИА Новости, 27.02.2025
Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад
В Войковском районе Москвы в рамках программы льготной аренды частная компания откроет детский сад, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:14:00+03:00
2025-02-27T10:14:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Войковском районе Москвы в рамках программы льготной аренды частная компания откроет детский сад, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город передал помещение в Войковском районе победителю торгов. Там инвестор сможет открыть частный детский сад на 30 мест по программе “1 рубль за квадратный метр в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что по договору компания обязана провести ремонт или реконструкцию объекта площадью более 377 квадратных метров. Также она должна выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности. После выполнения необходимых условий, она сможет перейти на льготную аренду.По итогу торгов договор аренды заключен с ООО "Культурное наследие". Работы на первом этаже дома на улице Космонавта Волкова будут проведены в течение года.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в городе возвели 1118 социальных объектов.
https://ria.ru/20250226/efimov-2001603213.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад

Ефимов: на севере Москвы детский сад откроется по льготной ставке аренды

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Войковском районе Москвы в рамках программы льготной аренды частная компания откроет детский сад, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город передал помещение в Войковском районе победителю торгов. Там инвестор сможет открыть частный детский сад на 30 мест по программе “1 рубль за квадратный метр в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что по договору компания обязана провести ремонт или реконструкцию объекта площадью более 377 квадратных метров. Также она должна выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности. После выполнения необходимых условий, она сможет перейти на льготную аренду.
По итогу торгов договор аренды заключен с ООО "Культурное наследие". Работы на первом этаже дома на улице Космонавта Волкова будут проведены в течение года.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в городе возвели 1118 социальных объектов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ефимов: образовательный комплекс в Щербинке готов на 35%
Вчера, 10:06
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала