https://ria.ru/20250227/efimov-2001861068.html

Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад

Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад - РИА Новости, 27.02.2025

Ефимов: на севере Москвы по программе льготной аренды появится детский сад

В Войковском районе Москвы в рамках программы льготной аренды частная компания откроет детский сад, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:14:00+03:00

2025-02-27T10:14:00+03:00

2025-02-27T10:14:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Войковском районе Москвы в рамках программы льготной аренды частная компания откроет детский сад, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город передал помещение в Войковском районе победителю торгов. Там инвестор сможет открыть частный детский сад на 30 мест по программе “1 рубль за квадратный метр в год", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что по договору компания обязана провести ремонт или реконструкцию объекта площадью более 377 квадратных метров. Также она должна выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности. После выполнения необходимых условий, она сможет перейти на льготную аренду.По итогу торгов договор аренды заключен с ООО "Культурное наследие". Работы на первом этаже дома на улице Космонавта Волкова будут проведены в течение года.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в городе возвели 1118 социальных объектов.

https://ria.ru/20250226/efimov-2001603213.html

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)