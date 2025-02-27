https://ria.ru/20250227/dorogi-2002010487.html

Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области

Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области - РИА Новости, 27.02.2025

Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году отремонтируют более 136 километров региональных трасс, дополнительно ведется отбор местных... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:44:00+03:00

2025-02-27T17:44:00+03:00

2025-02-27T17:44:00+03:00

рязанская область

рязанская область

рязань

павел малков

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_aa3fb2096ac3796e093069f82bc8fcda.jpg

РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году отремонтируют более 136 километров региональных трасс, дополнительно ведется отбор местных дорог. "В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем более 136 километров региональных дорог в 13 муниципалитетах. С наступлением благоприятной погоды начнём дорожный ремонт и строительство", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что за несколько лет в области привели в порядок участки наиболее оживлённых трасс, школьные маршруты и мосты, построили более 200 километров освещения вдоль дорог. В Рязани завершена реконструкция крупнейшего транспортного узла – проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги. По словам Павла Малкова, в этом году власти продолжат уделять особое внимание въездам в регион. Завершится капитальное обновление въездной трассы со стороны Тамбовской области и начнется ремонт дороги, ведущей от границы с Московской областью к уникальному археологическому памятнику региона в селе Глебово-Городище. "Дороги в муниципалитетах также не оставим без внимания. Идёт конкурсный отбор местных дорог, которые будут приведены в порядок в строительном сезоне этого года", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20250225/malkov-2001575249.html

https://ria.ru/20250222/rjazan-2001034787.html

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, рязань, павел малков, дороги