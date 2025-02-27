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Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области - РИА Новости, 27.02.2025
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Рязанская область
 
17:44 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/dorogi-2002010487.html
Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области
Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области - РИА Новости, 27.02.2025
Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году отремонтируют более 136 километров региональных трасс, дополнительно ведется отбор местных... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:44:00+03:00
2025-02-27T17:44:00+03:00
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
дороги
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году отремонтируют более 136 километров региональных трасс, дополнительно ведется отбор местных дорог. "В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем более 136 километров региональных дорог в 13 муниципалитетах. С наступлением благоприятной погоды начнём дорожный ремонт и строительство", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что за несколько лет в области привели в порядок участки наиболее оживлённых трасс, школьные маршруты и мосты, построили более 200 километров освещения вдоль дорог. В Рязани завершена реконструкция крупнейшего транспортного узла – проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги. По словам Павла Малкова, в этом году власти продолжат уделять особое внимание въездам в регион. Завершится капитальное обновление въездной трассы со стороны Тамбовской области и начнется ремонт дороги, ведущей от границы с Московской областью к уникальному археологическому памятнику региона в селе Глебово-Городище. "Дороги в муниципалитетах также не оставим без внимания. Идёт конкурсный отбор местных дорог, которые будут приведены в порядок в строительном сезоне этого года", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20250225/malkov-2001575249.html
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рязанская область, рязань, павел малков, дороги
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Дороги
Более 130 км дорог отремонтируют в этом году в Рязанской области

Губернатор Малков: в этом году в Рязанской области проведут ремонт 130 км дорог

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году отремонтируют более 136 километров региональных трасс, дополнительно ведется отбор местных дорог.
"В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируем более 136 километров региональных дорог в 13 муниципалитетах. С наступлением благоприятной погоды начнём дорожный ремонт и строительство", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что за несколько лет в области привели в порядок участки наиболее оживлённых трасс, школьные маршруты и мосты, построили более 200 километров освещения вдоль дорог. В Рязани завершена реконструкция крупнейшего транспортного узла – проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги.
По словам Павла Малкова, в этом году власти продолжат уделять особое внимание въездам в регион. Завершится капитальное обновление въездной трассы со стороны Тамбовской области и начнется ремонт дороги, ведущей от границы с Московской областью к уникальному археологическому памятнику региона в селе Глебово-Городище.
"Дороги в муниципалитетах также не оставим без внимания. Идёт конкурсный отбор местных дорог, которые будут приведены в порядок в строительном сезоне этого года", - отметил глава региона.
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Рязанская областьРязанская областьРязаньПавел МалковДороги
 
 
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