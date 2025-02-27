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По Военно-Грузинской дороге временно закрыли движение - РИА Новости, 27.02.2025
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01:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/doroga-2001841283.html
По Военно-Грузинской дороге временно закрыли движение
По Военно-Грузинской дороге временно закрыли движение - РИА Новости, 27.02.2025
По Военно-Грузинской дороге временно закрыли движение
Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:37:00+03:00
2025-02-27T01:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00.20 27 февраля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
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грузия, россия, владикавказ
Грузия, Россия, Владикавказ
По Военно-Грузинской дороге временно закрыли движение

По Военно-Грузинской дороге временно закрыли движение из-за непогоды

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на военно-грузинской дороге
Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщает ГУМЧС России по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 00.20 27 февраля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее Федеральная таможенная служба РФ сообщала, что движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Трасса проходит через Крестовый перевал высотой почти 2,4 тысячи метров. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. С поздней осени до ранней весны на дороге нередки лавины и снежные заносы, которые блокируют движение транспорта.
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Движение через "Верхний Ларс" остановили
5 февраля, 17:56
 
ГрузияРоссияВладикавказ
 
 
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