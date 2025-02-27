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Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ - РИА Новости, 27.02.2025
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ
Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:25:00+03:00
2025-02-27T12:25:00+03:00
2025-02-27T12:25:00+03:00
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сша
сергей шойгу
безопасность
договор снв-3
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы. "Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей шойгу, безопасность, договор снв-3
Россия, США, Сергей Шойгу, Безопасность, Договор СНВ-3
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ
Шойгу: позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной