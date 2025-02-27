https://ria.ru/20250227/dogovor-2001913953.html

Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ

Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ - РИА Новости, 27.02.2025

Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ

Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:25:00+03:00

2025-02-27T12:25:00+03:00

2025-02-27T12:25:00+03:00

россия

сша

сергей шойгу

безопасность

договор снв-3

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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы. "Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей шойгу, безопасность, договор снв-3