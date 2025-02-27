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Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ - РИА Новости, 27.02.2025
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12:25 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/dogovor-2001913953.html
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ - РИА Новости, 27.02.2025
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ
Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:25:00+03:00
2025-02-27T12:25:00+03:00
россия
сша
сергей шойгу
безопасность
договор снв-3
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы. "Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.
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россия, сша, сергей шойгу, безопасность, договор снв-3
Россия, США, Сергей Шойгу, Безопасность, Договор СНВ-3
Шойгу заявил о неизменности российской позиции по договору СНВ

Шойгу: позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 27 фев - РИА Новости. Позиция России по договору СНВ с США осталась неизменной, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Он отметил, что механизм обеспечения международной безопасности настолько сложен, что требует постоянного внимания, постоянной заботы.
"Напомню вам о том, что он относится, кстати сказать, к безопасности, в том числе, по соглашению по стратегическим ядерным силам. Он (договор СНВ – ред.) закончит свое действие через год. Что дальше? Продлевать это, делать новое. Здесь, конечно, много вопросов, которые надо решать теперь уже с новой администрацией США. Естественно, наша позиция ясна, понятна, мы изложили ее еще тогда, когда администрация Байдена, не найдя другого выхода, продлила его действия на пять лет", - сказал секретарь Совбеза.
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РоссияСШАСергей ШойгуБезопасностьДоговор СНВ-3
 
 
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