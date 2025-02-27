В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска
В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправляющих солдат на смерть в районе Красноармейска. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции республики.
Отмечается, что изначально украинские офицеры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако, начались конфликты с подчиненными.
Отмечается, что изначально украинские офицеры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако, начались конфликты с подчиненными.
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На перехваченных переговорах можно услышать, как возмущенный тем, что военные оставили позицию, командир ВСУ приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжения обстрела.
"Сейчас идете в укрытие, заряжаете магазины и будьте на связи. <...> Какая арта? Занять оборону", — сказал он.
"Сейчас идете в укрытие, заряжаете магазины и будьте на связи. <...> Какая арта? Занять оборону", — сказал он.
На перехваченных переговорах слышна нецензурная брань. Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.
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