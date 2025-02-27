https://ria.ru/20250227/dnr-2001869516.html

В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска

В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 27.02.2025

В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска

В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправляющих солдат на смерть в районе Красноармейска. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции республики... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:37:00+03:00

2025-02-27T09:37:00+03:00

2025-02-27T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправляющих солдат на смерть в районе Красноармейска. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции республики. Отмечается, что изначально украинские офицеры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако, начались конфликты с подчиненными.На перехваченных переговорах можно услышать, как возмущенный тем, что военные оставили позицию, командир ВСУ приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжения обстрела. "Сейчас идете в укрытие, заряжаете магазины и будьте на связи. <...> Какая арта? Занять оборону", — сказал он.На перехваченных переговорах слышна нецензурная брань. Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20250223/krasnoarmeysk-2001166908.html

https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск