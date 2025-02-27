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В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 27.02.2025 (обновлено: 09:39 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/dnr-2001869516.html
В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска
В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 27.02.2025
В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска
В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправляющих солдат на смерть в районе Красноармейска. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции республики... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:37:00+03:00
2025-02-27T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправляющих солдат на смерть в районе Красноармейска. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции республики. Отмечается, что изначально украинские офицеры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако, начались конфликты с подчиненными.На перехваченных переговорах можно услышать, как возмущенный тем, что военные оставили позицию, командир ВСУ приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжения обстрела. "Сейчас идете в укрытие, заряжаете магазины и будьте на связи. &lt;...&gt; Какая арта? Занять оборону", — сказал он.На перехваченных переговорах слышна нецензурная брань. Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20250223/krasnoarmeysk-2001166908.html
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донецкая народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красноармейск
В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска

В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, отправляющих солдат на смерть в районе Красноармейска. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции республики.

Отмечается, что изначально украинские офицеры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако, начались конфликты с подчиненными.
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На перехваченных переговорах можно услышать, как возмущенный тем, что военные оставили позицию, командир ВСУ приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжения обстрела.

"Сейчас идете в укрытие, заряжаете магазины и будьте на связи. <...> Какая арта? Занять оборону", — сказал он.
На перехваченных переговорах слышна нецензурная брань. Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейск
 
 
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