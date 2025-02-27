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Диетолог назвала допустимую порцию блинов - РИА Новости, 27.02.2025
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03:10 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/dietolog-2001845608.html
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
Диетолог назвала допустимую порцию блинов - РИА Новости, 27.02.2025
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
Три-четыре блинчика, или 150-200 граммов с учетом начинки - вот допустимая порция для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, при этом... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:10:00+03:00
2025-02-27T03:10:00+03:00
общество
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антонина стародубова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три-четыре блинчика, или 150-200 граммов с учетом начинки - вот допустимая порция для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, при этом блины не подходят для ежедневного рациона питания, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "Блины практически в любом варианте приготовления достаточно калорийная и тяжелая для усвоения пища, которая не очень подходит для ежедневного рациона питания. Энергетическая ценность на 100 граммов, это два или три тонких блинчика, составляет примерно 230 ккал, при этом содержание белков составляет в среднем около шести граммов, жиров - 12 граммов и углеводов - 25 граммов. Для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, порция должна быть небольшой -150-200 граммов с учетом начинки, обычно это три-четыре блинчика", - рассказала Стародубова. Диетолог подчеркнула, что различные начинки или добавки в виде сливочного масла, сметаны, варенья, сгущенного молока, соленой рыбы, икры не только могут в несколько раз увеличить калорийность стандартной порции блинов, но и привести к высокому содержанию в рационе насыщенных жиров, сахара и соли. "Для того, чтобы сделать блины менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков и сахара в рецепте, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Не жарить блинчики на масле, а выпекать на сковороде с антипригарным покрытием или использовать специальную блинницу. Часть рафинированной муки при приготовлении блинного теста можно заменить на цельнозерновую, причем не только пшеничную, но гречневую, ячменную, ржаную, гороховую и так далее", - рассказала врач. Собеседница агентства добавила, что для начинки лучше всего выбрать продукты с невысоким содержанием жиров, сахара или соли. "Так, например, вместо варенья лучше приготовить начинку из свежих или замороженных фруктов и ягод без или с минимальным добавлением сахара. Хорошо подойдут начинки, приготовленные из различных овощей и зелени. Для блинчиков с мясом выбирайте сорта мяса и птицы с низким содержанием жира - цыпленок, кролик индейка, можно также использовать рыбу", - рассказала Стародубова. По ее словам, в качестве дополнительного варианта можно приготовить блины с припеком, добавить в блинное тесто измельченные овощи, фрукты, зелень. Это не только уменьшит калорийность блюда, но и обогатит его состав витаминами, минеральными веществами, клетчаткой. Для блинов со сметаной и творогом лучше выбрать молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности. "От сладких напитков, в составе которых содержатся добавленные сахара, включая квас, а также напитков с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся сливки, в дополнение к блинам тоже лучше отказаться. В качестве альтернативы можно приготовить чай с добавлением различных ягод, фруктов и ароматных специй - имбиря, корицы, аниса, чабреца. Такой напиток согреет, утолит жажду и поднимет настроение великолепным вкусом и ароматом", - заключила диетолог. В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Это последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта.
https://ria.ru/20250117/ovsyanoblin-1795551132.html
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Диетолог назвала допустимую порцию блинов

Диетолог Стародубова: три-четыре блинчика допустимы для здорового человека

© РИА Новости / Евгений ОдиноковБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Блины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три-четыре блинчика, или 150-200 граммов с учетом начинки - вот допустимая порция для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, при этом блины не подходят для ежедневного рациона питания, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Блины практически в любом варианте приготовления достаточно калорийная и тяжелая для усвоения пища, которая не очень подходит для ежедневного рациона питания. Энергетическая ценность на 100 граммов, это два или три тонких блинчика, составляет примерно 230 ккал, при этом содержание белков составляет в среднем около шести граммов, жиров - 12 граммов и углеводов - 25 граммов. Для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, порция должна быть небольшой -150-200 граммов с учетом начинки, обычно это три-четыре блинчика", - рассказала Стародубова.
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Диетолог подчеркнула, что различные начинки или добавки в виде сливочного масла, сметаны, варенья, сгущенного молока, соленой рыбы, икры не только могут в несколько раз увеличить калорийность стандартной порции блинов, но и привести к высокому содержанию в рационе насыщенных жиров, сахара и соли.
"Для того, чтобы сделать блины менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков и сахара в рецепте, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Не жарить блинчики на масле, а выпекать на сковороде с антипригарным покрытием или использовать специальную блинницу. Часть рафинированной муки при приготовлении блинного теста можно заменить на цельнозерновую, причем не только пшеничную, но гречневую, ячменную, ржаную, гороховую и так далее", - рассказала врач.
Собеседница агентства добавила, что для начинки лучше всего выбрать продукты с невысоким содержанием жиров, сахара или соли.
"Так, например, вместо варенья лучше приготовить начинку из свежих или замороженных фруктов и ягод без или с минимальным добавлением сахара. Хорошо подойдут начинки, приготовленные из различных овощей и зелени. Для блинчиков с мясом выбирайте сорта мяса и птицы с низким содержанием жира - цыпленок, кролик индейка, можно также использовать рыбу", - рассказала Стародубова.
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По ее словам, в качестве дополнительного варианта можно приготовить блины с припеком, добавить в блинное тесто измельченные овощи, фрукты, зелень. Это не только уменьшит калорийность блюда, но и обогатит его состав витаминами, минеральными веществами, клетчаткой. Для блинов со сметаной и творогом лучше выбрать молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности.
"От сладких напитков, в составе которых содержатся добавленные сахара, включая квас, а также напитков с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся сливки, в дополнение к блинам тоже лучше отказаться. В качестве альтернативы можно приготовить чай с добавлением различных ягод, фруктов и ароматных специй - имбиря, корицы, аниса, чабреца. Такой напиток согреет, утолит жажду и поднимет настроение великолепным вкусом и ароматом", - заключила диетолог.
В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. Это последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта.
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