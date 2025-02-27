https://ria.ru/20250227/deputaty-2001990575.html

Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО

Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО

Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:36:00+03:00

2025-02-27T16:36:00+03:00

2025-02-27T17:04:00+03:00

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям. Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют. "К депутатам законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне", - заявил Люлин.

https://ria.ru/20250226/lyulin-2001813375.html

https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html

россия

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Артем Смирнов

россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , михаил мишустин