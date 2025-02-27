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Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2025
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Нижегородская область
 
16:36 27.02.2025 (обновлено: 17:04 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/deputaty-2001990575.html
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО
Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:36:00+03:00
2025-02-27T17:04:00+03:00
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям. Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют. "К депутатам законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне", - заявил Люлин.
https://ria.ru/20250226/lyulin-2001813375.html
https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html
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россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , михаил мишустин
Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Михаил Мишустин
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО

Нижегородские депутаты предложили предоставить льготы семьям участников СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.
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Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют.
"К депутатам законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне", - заявил Люлин.
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Нижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Михаил Мишустин
 
 
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