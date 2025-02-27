https://ria.ru/20250227/deputaty-2001990575.html
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО
Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:36:00+03:00
2025-02-27T16:36:00+03:00
2025-02-27T17:04:00+03:00
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям. Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют. "К депутатам законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне", - заявил Люлин.
https://ria.ru/20250226/lyulin-2001813375.html
https://ria.ru/20250226/proektov-2001767970.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , михаил мишустин
Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Михаил Мишустин
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил льготу семьям бойцов СВО
Нижегородские депутаты предложили предоставить льготы семьям участников СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Льготы на подключение домов к электросетям необходимо предоставить семьям участников СВО, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменения в Правила технологического присоединения к электрическим сетям.
Сейчас правом на льготную ставку по технологическому присоединению обладают участники специальной военной операции, признанные ветеранами боевых действий. Вместе с тем члены их семей указанной льготы не имеют.
"К депутатам законодательного собрания поступил ряд обращений от членов семей участников специальной военной операции. Они строят дома, но не могут оформить подключение к электросетям на льготных условиях. Это несправедливо, ведь их близкие выполняют важные задачи в зоне боевых действий. Поддержка семей наших героев – важнейшая государственная задача, которую необходимо решать в самых разных аспектах. Правительство Нижегородской области уже поддержало предложение депутатов. Рассчитываем, что нашу инициативу учтут на федеральном уровне", - заявил Люлин.