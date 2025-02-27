Новгородский депутат отвез бойцам в зону СВО бензогенератор и инструменты
Новгородский депутат Тихомиров отвез бойцам в зону спецоперации бензогенератор
© Фото : Сергей Тихомиров/ВКонтактеНовгородский депутат отвез бойцам СВО бензогенератор, печи-буржуйки, консервы
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез бойцам в зону проведения специальной военной операции бензогенератор, инструменты, печи-буржуйки, масксети, медикаменты, продукты.
Тихомиров уточнил, что вернулся из 20-й по счету поездки в зону спецоперации. Депутат вместе с представителями "Боевого братства" и казаками из города Боровичи Новгородской области побывали у военнослужащих на курско-белгородском направлении. Они также доставили гуманитарный груз в Донбасс новгородским штурмовикам, артиллеристам и солдатам медицинской роты.
© Фото : Сергей Тихомиров/ВКонтактеНовгородский депутат отвез бойцам СВО бензогенератор, печи-буржуйки, консервы
Новгородский депутат отвез бойцам СВО бензогенератор, печи-буржуйки, консервы
"В рембат передали бензогенератор и инструменты… Для солдат пестовчанин Александр Смирнов безвозмездно изготовил печи-буржуйки… Медикаменты и продукты питания нами были доставлены в госпитали на Луганщине и в Донецкой области. Для укрепления иммунитета солдатам… передали разные свежезамороженные ягоды. По достоинству оценили наши бойцы и мясные консервированные продукты от охотников Новгородчины", - рассказал Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в сборе гуманитарного груза традиционно принимали участие волонтерские организации "Крестцы для Победы", "За други своя" и "Золотые руки Ангела" из Великого Новгорода, а также предприниматели.
Кроме того, Тихомиров передал бойцам письма и открытки, написанные школьниками и студентами региона.