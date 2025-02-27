https://ria.ru/20250227/deportatsiya-2001987448.html

США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково

США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково - РИА Новости, 27.02.2025

США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково

США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, совершенном более десяти лет назад, сообщила Генеральная... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:26:00+03:00

2025-02-27T16:26:00+03:00

2025-02-27T16:55:00+03:00

россия

пулково (аэропорт)

сша

происшествия

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, совершенном более десяти лет назад, сообщила Генеральная прокуратура."По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части четвертой статьи 162 УК ("Разбой")", — говорится в заявлении. Инцидент произошел 15 июля 2014 года в пассажирском терминале Пулково. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками напал с оружием на сидящих в машине людей, похитил у них имущество и более 1,5 миллиона долларов.Обвиняемый скрылся от уголовного преследования. В апреле 2020-го его объявили в международный розыск.В мае 2021 года появилась информация о нахождении Кошелева в Соединенных Штатах, где, как сообщалось, он нарушил иммиграционное законодательство. Генпрокуратура России предоставила необходимые материалы компетентным органам в США и добилась принятия решения о депортации преступника, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

россия

сша

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, пулково (аэропорт), сша, происшествия, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф