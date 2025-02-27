США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково
США депортировали в РФ Кошелева, обвиняемого в нападении в Пулково в 2014 году
Сотрудник полиции в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, совершенном более десяти лет назад, сообщила Генеральная прокуратура.
"По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части четвертой статьи 162 УК ("Разбой")", — говорится в заявлении.
© Генеральная прокуратура РФДмитрий Кошелев
© Генеральная прокуратура РФ
Дмитрий Кошелев
Инцидент произошел 15 июля 2014 года в пассажирском терминале Пулково. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками напал с оружием на сидящих в машине людей, похитил у них имущество и более 1,5 миллиона долларов.
Обвиняемый скрылся от уголовного преследования. В апреле 2020-го его объявили в международный розыск.
В мае 2021 года появилась информация о нахождении Кошелева в Соединенных Штатах, где, как сообщалось, он нарушил иммиграционное законодательство. Генпрокуратура России предоставила необходимые материалы компетентным органам в США и добилась принятия решения о депортации преступника, резюмировали в ведомстве.
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