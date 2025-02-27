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США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково - РИА Новости, 27.02.2025
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16:26 27.02.2025 (обновлено: 16:55 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/deportatsiya-2001987448.html
США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково
США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково - РИА Новости, 27.02.2025
США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково
США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, совершенном более десяти лет назад, сообщила Генеральная... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:26:00+03:00
2025-02-27T16:55:00+03:00
россия
пулково (аэропорт)
сша
происшествия
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, совершенном более десяти лет назад, сообщила Генеральная прокуратура."По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части четвертой статьи 162 УК ("Разбой")", — говорится в заявлении. Инцидент произошел 15 июля 2014 года в пассажирском терминале Пулково. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками напал с оружием на сидящих в машине людей, похитил у них имущество и более 1,5 миллиона долларов.Обвиняемый скрылся от уголовного преследования. В апреле 2020-го его объявили в международный розыск.В мае 2021 года появилась информация о нахождении Кошелева в Соединенных Штатах, где, как сообщалось, он нарушил иммиграционное законодательство. Генпрокуратура России предоставила необходимые материалы компетентным органам в США и добилась принятия решения о депортации преступника, резюмировали в ведомстве.
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россия
сша
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россия, пулково (аэропорт), сша, происшествия, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф
Россия, Пулково (аэропорт), США, Происшествия, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ
США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в Пулково

США депортировали в РФ Кошелева, обвиняемого в нападении в Пулково в 2014 году

© РИА Новости / Сергей ПивоваровСотрудник полиции в аэропорту
Сотрудник полиции в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Сотрудник полиции в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, совершенном более десяти лет назад, сообщила Генеральная прокуратура.
"По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части четвертой статьи 162 УК ("Разбой")", — говорится в заявлении.
© Генеральная прокуратура РФДмитрий Кошелев
Дмитрий Кошелев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Генеральная прокуратура РФ
Дмитрий Кошелев
Инцидент произошел 15 июля 2014 года в пассажирском терминале Пулково. По версии следствия, мужчина вместе с соучастниками напал с оружием на сидящих в машине людей, похитил у них имущество и более 1,5 миллиона долларов.
Обвиняемый скрылся от уголовного преследования. В апреле 2020-го его объявили в международный розыск.
В мае 2021 года появилась информация о нахождении Кошелева в Соединенных Штатах, где, как сообщалось, он нарушил иммиграционное законодательство. Генпрокуратура России предоставила необходимые материалы компетентным органам в США и добилась принятия решения о депортации преступника, резюмировали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина
12 февраля, 15:05
 
РоссияПулково (аэропорт)СШАПроисшествияСанкт-ПетербургГенеральная прокуратура РФ
 
 
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