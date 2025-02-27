Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России
Экс-советник главы США Болтон назвал переход Трампа на сторону России позором
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон испугался из-за политики президента Дональда Трампа в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
"Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России", — утверждает он.
"Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России", — утверждает он.
Болтон написал, что США объединились не с союзниками по НАТО, а с давней главной угрозой альянса — Москвой.
В феврале Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Кроме того, глава Белого дома заявлял, что взаимодействие с Россией идет очень хорошо.
В феврале Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Кроме того, глава Белого дома заявлял, что взаимодействие с Россией идет очень хорошо.