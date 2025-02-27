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Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России - РИА Новости, 27.02.2025
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12:34 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bolton-2001916413.html
Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России
Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России - РИА Новости, 27.02.2025
Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России
Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон испугался из-за политики президента Дональда Трампа в конфликте на Украине. Об этом он написал в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:34:00+03:00
2025-02-27T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон испугался из-за политики президента Дональда Трампа в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X. "Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России", — утверждает он. Болтон написал, что США объединились не с союзниками по НАТО, а с давней главной угрозой альянса — Москвой. В феврале Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кроме того, глава Белого дома заявлял, что взаимодействие с Россией идет очень хорошо.
https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html
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в мире, россия, джон болтон, украина, дональд трамп, сша, нато
В мире, Россия, Джон Болтон, Украина, Дональд Трамп, США, НАТО
Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России

Экс-советник главы США Болтон назвал переход Трампа на сторону России позором

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон испугался из-за политики президента Дональда Трампа в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

"Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России", — утверждает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ раскрыли, что Макрон сказал на экстренной встрече лидеров ЕС о Трампе
08:34
Болтон написал, что США объединились не с союзниками по НАТО, а с давней главной угрозой альянса — Москвой.

В феврале Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Кроме того, глава Белого дома заявлял, что взаимодействие с Россией идет очень хорошо.
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