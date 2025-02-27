https://ria.ru/20250227/bolton-2001916413.html

Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России

Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России - РИА Новости, 27.02.2025

Болтон сделал истеричное заявление о Трампе и России

Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон испугался из-за политики президента Дональда Трампа в конфликте на Украине. Об этом он написал в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:34:00+03:00

2025-02-27T12:34:00+03:00

2025-02-27T12:34:00+03:00

в мире

россия

джон болтон

украина

дональд трамп

сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон испугался из-за политики президента Дональда Трампа в конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X. "Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России", — утверждает он. Болтон написал, что США объединились не с союзниками по НАТО, а с давней главной угрозой альянса — Москвой. В феврале Трамп заявил в интервью радиостанции Fox News, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кроме того, глава Белого дома заявлял, что взаимодействие с Россией идет очень хорошо.

https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html

https://ria.ru/20250227/tsakhkna-2001875684.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джон болтон, украина, дональд трамп, сша, нато