Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001886814.html
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам - РИА Новости, 27.02.2025
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам
Большинство (71%) россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни, 56% респондентов заявили, что люди из их населенных пунктов хотели бы, чтобы их... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:33:00+03:00
2025-02-27T10:33:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131799/37/1317993714_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_aa5bf1238fa3c85859881590b39c31d6.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство (71%) россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни, 56% респондентов заявили, что люди из их населенных пунктов хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в этом же месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый второй (53%) опрошенный считает свой населенный пункт скорее комфортным для жизни, 18% заявили, что место, в котором они живут, очень комфортное. Четверть (26%) респондентов не считают свой населенный пункт комфортным для жизни. Большинство (84%) жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают свои города удобными для жизни в них, среди жителей городов-миллионников 73% считают комфортными свои города, среди жителей сел 64% назвали комфортными свои населенные пункты. По мнению 56% россиян, люди из их населенного пункта хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в том же месте, 27% считают иначе, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250217/reyting-1999730691.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131799/37/1317993714_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_b7981cc9a43985f59f88791b4daa16b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, вциом
Общество, Москва, Санкт-Петербург, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам

ВЦИОМ: 71% россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Прохожие на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство (71%) россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни, 56% респондентов заявили, что люди из их населенных пунктов хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в этом же месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Каждый второй (53%) опрошенный считает свой населенный пункт скорее комфортным для жизни, 18% заявили, что место, в котором они живут, очень комфортное. Четверть (26%) респондентов не считают свой населенный пункт комфортным для жизни.
Большинство (84%) жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают свои города удобными для жизни в них, среди жителей городов-миллионников 73% считают комфортными свои города, среди жителей сел 64% назвали комфортными свои населенные пункты.
По мнению 56% россиян, люди из их населенного пункта хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в том же месте, 27% считают иначе, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Названы регионы-лидеры по качеству жизни
17 февраля, 00:16
 
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала