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Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам - РИА Новости, 27.02.2025
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам
Большинство (71%) россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни, 56% респондентов заявили, что люди из их населенных пунктов хотели бы, чтобы их... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:33:00+03:00
2025-02-27T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Большинство (71%) россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни, 56% респондентов заявили, что люди из их населенных пунктов хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в этом же месте, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Каждый второй (53%) опрошенный считает свой населенный пункт скорее комфортным для жизни, 18% заявили, что место, в котором они живут, очень комфортное. Четверть (26%) респондентов не считают свой населенный пункт комфортным для жизни. Большинство (84%) жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают свои города удобными для жизни в них, среди жителей городов-миллионников 73% считают комфортными свои города, среди жителей сел 64% назвали комфортными свои населенные пункты. По мнению 56% россиян, люди из их населенного пункта хотели бы, чтобы их дети и внуки жили в том же месте, 27% считают иначе, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, москва, санкт-петербург, вциом
Общество, Москва, Санкт-Петербург, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к своим населенным пунктам
ВЦИОМ: 71% россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни