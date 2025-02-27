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Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде - РИА Новости, 27.02.2025
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12:12 27.02.2025 (обновлено: 12:16 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/bojarskij-2001910192.html
Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде
Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде - РИА Новости, 27.02.2025
Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде
Резкого потепления в отношении цифровой среды между РФ и Западом не ожидается, считает глава комитета ГД по инофрмполитике Сергей Боярский. РИА Новости, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Резкого потепления в отношении цифровой среды между РФ и Западом не ожидается, считает глава комитета ГД по инофрмполитике Сергей Боярский. "Я не жду потепления резкого в отношении цифровой среды... Я не питаю иллюзий на предмет смены риторики, быстрого смены курса в отношении нашей политики, нашей страны в западных СМИ", - сказал он на заседании в Совфеде. По мнению парламентария, ни Facebook*, ни Instagram* (деятельность Meta* - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская), ни YouTube не сделали ни одного шага навстречу, чтобы интегрироваться в правовое пространство РФ. "Претензий к ним масса, они остаются... Ситуация не меняется, и на сегодняшний день ни о каком сближении позиций пока речи не идёт", - отметил депутат. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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россия, сергей боярский, госдума рф, youtube, политика
Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, YouTube, Политика
Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде

Боярский: резкого потепления в отношении цифровой среды с Западом не ожидается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Боярский
Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Резкого потепления в отношении цифровой среды между РФ и Западом не ожидается, считает глава комитета ГД по инофрмполитике Сергей Боярский.
"Я не жду потепления резкого в отношении цифровой среды... Я не питаю иллюзий на предмет смены риторики, быстрого смены курса в отношении нашей политики, нашей страны в западных СМИ", - сказал он на заседании в Совфеде.
По мнению парламентария, ни Facebook*, ни Instagram* (деятельность Meta* - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская), ни YouTube не сделали ни одного шага навстречу, чтобы интегрироваться в правовое пространство РФ. "Претензий к ним масса, они остаются... Ситуация не меняется, и на сегодняшний день ни о каком сближении позиций пока речи не идёт", - отметил депутат.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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