https://ria.ru/20250227/bojarskij-2001910192.html

Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде

Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде - РИА Новости, 27.02.2025

Глава комитета ГД Боярский оценил отношения с Западом в цифровой среде

Резкого потепления в отношении цифровой среды между РФ и Западом не ожидается, считает глава комитета ГД по инофрмполитике Сергей Боярский. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:12:00+03:00

2025-02-27T12:12:00+03:00

2025-02-27T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Резкого потепления в отношении цифровой среды между РФ и Западом не ожидается, считает глава комитета ГД по инофрмполитике Сергей Боярский. "Я не жду потепления резкого в отношении цифровой среды... Я не питаю иллюзий на предмет смены риторики, быстрого смены курса в отношении нашей политики, нашей страны в западных СМИ", - сказал он на заседании в Совфеде. По мнению парламентария, ни Facebook*, ни Instagram* (деятельность Meta* - соцсети Facebook* и Instagram* - запрещена в России как экстремистская), ни YouTube не сделали ни одного шага навстречу, чтобы интегрироваться в правовое пространство РФ. "Претензий к ним масса, они остаются... Ситуация не меняется, и на сегодняшний день ни о каком сближении позиций пока речи не идёт", - отметил депутат. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

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россия, сергей боярский, госдума рф, youtube, политика