https://ria.ru/20250227/bliny-2001856161.html

Бренд-шеф назвал любимые блины москвичей

Бренд-шеф назвал любимые блины москвичей - РИА Новости, 27.02.2025

Бренд-шеф назвал любимые блины москвичей

Любимые блины москвичей - со сливочным маслом, сахаром и сметаной; также они часто выбирают начинки из красной рыбы и икры, творожного сыра, а из мясных... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:42:00+03:00

2025-02-27T07:42:00+03:00

2025-02-27T07:42:00+03:00

общество

рецепты русской кухни

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Любимые блины москвичей - со сливочным маслом, сахаром и сметаной; также они часто выбирают начинки из красной рыбы и икры, творожного сыра, а из мясных вариантов в этом году хитом стал ростбиф, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов русской кухни "Ерш" Алексей Разбоев. "Для москвичей блины – это вкус детства. Они напоминают о блинах, которые выпекали мамы и бабушки по утрам. Сливочное масло, посыпанное сахаром, медленно тает внутри блинчика, густая сметана, в которую очень удобно макать блинный треугольник, а еще сгущенное молоко и домашнее варенье. Все эти вариации традиционных начинок – излюбленные варианты блинов у москвичей", - сообщил Разбоев. Есть среди гостей и почитатели более оригинального варианта с красной рыбой, сметаной или творожным сыром, а также с красной икрой, отметил он. "Блины с такой начинкой уже признаны хитом, "живут" в меню некоторых ресторанов на постоянной основе и никогда не надоедают", - отметил бренд-шеф. "Также москвичи любят и мясные варианты, например, в этом году самая популярная начинка – с ростбифом. Это мясо отличает тонкий аромат и нежная текстура, которая идеально дружит с блинами. Начинка с ломтиком ростбифа в сочетании с творожным сыром - оригинальна и по подаче, и по вкусу, а также насыщает организм энергией на целый день", - рассказал Разбоев. Бренд-шеф уверен, что правильное сочетание сладких и соленых ингредиентов может подарить восхитительный вкус. "Некоторые гурманы уже распробовали варианты блинов с творожным сыром, хамоном в сочетании с джемом из инжира или фейхоа, или другую рецептуру - с крем-чизом и свежей грушей", - сказал он. "Еще гости, как правило, предпочитают заказывать блины и начинки отдельно, чтобы иметь возможность продегустировать и классику, и оригинальные варианты. Чаще всего в качестве топинга заказывают сметану, варенье и красную рыбку", - добавил Разбоев.

https://ria.ru/20250227/dietolog-2001845608.html

https://ria.ru/20250219/blinchiki-1997086627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рецепты русской кухни