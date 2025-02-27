https://ria.ru/20250227/blinovskaya-1869748332.html

Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали

Елена Блиновская: кто такая, биография, карьера блогера, марафоны желаний, арест

Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали

Елена Олеговна Блиновская известна “марафонами желаний” и психологическими тренингами. 27 апреля блогера задержали по подозрению в неуплате налогов на сумму... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:56:00+03:00

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2025-02-27T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Елена Олеговна Блиновская известна “марафонами желаний” и психологическими тренингами. 27 апреля блогера задержали по подозрению в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Кто такая Елена Блиновская, фото блогера, чем она занималась и как сложилась ее карьера, биография “королевы марафонов”: личная жизнь, семья и дети — в материале РИА Новости. Елена Олеговна БлиновскаяЕлена Блиновская известна как "королева марафонов" по исполнению желаний, а также тренингами по личностному росту. По некоторым данным, за все время карьеры марафоны Елены Блиновской прошли более 300 тысяч человек. Особое внимание общественности женщина привлекла после обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей.Детство и юностьБлиновская, в девичестве Останина, родилась в семье ветеринарного врача и бухгалтера. Окончив школу, Елена пошла по стопам матери и выучилась на экономиста. Отец при этом открыл ветеринарную службу с выездом на дом.К 2016 году Елена Блиновская имела несколько бизнесов, работала на телевидении, а также стала "Миссис Россия International". С мужем Алексеем Блиновским "королева марафонов" до 2018 года продолжала жить в Ярославле, но после прихода известности переехала в Москву.Личная жизньСудя по многочисленным публикациям в соцсетях, личная жизнь у Блиновской сложилась успешно.Мать Елены по образованию бухгалтер, а отец — ветеринар. Также у блогера есть старший брат Александр, который, по некоторым данным, вместе с отцом владеет клиниками в Москве.СупругБлогер находится в браке с Алексеем Блиновским более 15 лет, при этом они уже три раза играли свадьбу. Повторить клятвы супруги решили на десятилетие брака и на 15 лет в 2022 году.Известно, что Алексей Блиновский является предпринимателем. Начинал он с создания ООО "Агроснаб", которое занималось торговлей семян, зерна, кормовых растений, а позже стал директором строительной компании. По некоторым данным, он является учредителем 15 предприятий. Причем, как сообщали СМИ, перед попыткой Елены Блиновской покинуть Россию он ликвидировал производство трикотажа под брендом “Три Кошки”. Муж блогера владеет большим количеством недвижимости. В собственности у семьи есть несколько особняков, земельных участков, квартиры в Москве и коллекция автомобилей премиум-класса.ДетиЕлена Блиновская воспитывает с мужем троих сыновей — Всеволода, Платона и Мирона, старший из которых родился 18 июня 2009 года. Также в 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали Авророй. До рождения детей Елене Блиновской, по сообщениям СМИ, ставили диагноз бесплодия.ОбразованиеПо словам Блиновской, она окончила Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова. Помимо этого, блогер говорила, что любит психологию и постоянно проходит курсы личностного роста. Когда знаний накопилось достаточно, она решила делиться ими в своих соцсетях. Как признавалась Блиновская, заниматься "марафонами желаний" она начала, потому что хотела сделать подписчиц счастливее и успешнее. Также Блиновская изучала гипноз, гештальт-терапию и нейролингвистическое программирование.КарьераПервое время Елена Блиновская трудилась бухгалтером, но в итоге поняла, что эта профессия и перспектива всю жизнь провести на офисной работе не для нее. По некоторым данным, блогер до прихода популярности работала в компании отца и владела несколькими бизнесами. Так, она несколько лет была сотрудником рекламного агентства "Дрим", после чего открыла салон "Свадебный переполох". Рывок в карьере Елены Блиновской произошел в 2016 году, после победы в конкурсе "Миссис Россия International".“Марафон желаний”Вести свой блог в Instagram* Блиновская начала в 2018 году, с тех пор на нее подписались более пяти миллионов человек. По ее словам, "марафоны желаний" помогают точно сформулировать свои стремления и цели и воплотить их в жизнь. На сайте блогера указано, что желания начинают исполняться уже во время марафона, который длится четыре недели, первая из которых бесплатная, а за все остальные нужно заплатить. В это время участники интенсивной программы прорабатывают страхи, негативные установки и учатся идти к поставленной цели."Все мои марафоны, которые я когда-либо вела, начиная с "Марафона желаний", о переходе в четвертое измерение. То есть по сути "Марафон желаний" был тем самым приглашением для огромного количества русскоязычного населения для того, чтобы перейти [в четвертое измерение]", — говорится в обращении к участникам нового "Марафона желаний" 2023 года.При этом цены на марафоны, которых было уже несколько, доходили до 300 тысяч рублей:Помимо этого Елена Блиновская проводила тренинги. Самый масштабный состоялся в мае 2022 года в спортивном комплексе "ВТБ Арена" с шоу "А что дальше?". Билеты на психотерапевтический, психологический тренинг, как называла его сама Блиновская, раскупили в первые два дня, хотя цена билета доходила до 30 тысяч рублей.Еще у Елены Блиновской была передача на ТВ-3 — "Дом исполнения желаний". Это кулинарно-трансформационное шоу с мотивационными вставками, а также "марафон отношений".Сколько зарабатывает БлиновскаяВ 2020 году Forbes оценивал прибыль Блиновской в 200 миллионов рублей. При этом за все годы карьеры она могла заработать несколько миллиардов рублей.СкандалыВ Сети ее активно стали обсуждать после того, как она в 2021 году потратила на вечеринку по случаю дня рождения 119 миллионов рублей. В мероприятии принимали участие Филипп Киркоров, группа "Звери", рэпер Jah Khalib, певица Нюша и многие другие звезды. Ведущими были Иван Ургант и Ксения Собчак.С начала карьеры Елену Блиновскую преследовали скандалы и шквал критики. Так, многие негативно высказывались о "марафоне желаний", отмечая, что в нем "много воды" и "минимум обратной связи". Из-за этого блогера также называли "королевой инфоцыганства" и обвиняли, что она обманывает покупавших платные сторис. В соцсетях жаловались, что тех, кто негативно высказывался о марафоне, просто отправляли в черный список и не возвращали деньги.Еще один скандал был связан с тем, что участникам марафона нужно было выпускать в небо воздушные шарики. Российский экологический оператор неоднократно призывал к отказу от них, утверждая, что из-за шариков в окружающей среде может оказаться несколько тонн неперерабатываемых отходов.Помимо этого, большую волну критики вызвало интервью с Ксенией Собчак. Тогда Елена Блиновская открыто хамила телеведущий, относилась к ней неуважительно и даже оскорбляла. После одного из вопросов блогер заявила Собчак, что "плюнет ей в лицо или скинет за борт".Уклонение от уплаты налоговВ апреле 2023 года блогеру было предъявлено обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и скрывала реальные доходы, в результате чего не заплатила в казну 918 миллионов рублей. При этом 44 миллиона она легализовала, оплатив мужу машину, выступление артистов в ее особняке, различное оборудование и т.д. В суде женщина признала свою вину и заявила о добровольном решении перевести налоговый платеж в бюджет.Отмечается, что в СМИ о возможной проверке блогера говорили еще в марте, когда за неуплату налогов задержали блогера Лерчек (Валерию Чекалину), на которую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов. Тогда Блиновская заявила, что не боится проверок, потому что у них нет проблем с налоговой отчетностью.ЗадержаниеЕлену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией в Смоленской области, хотя ее адвокат заверял в суде, что блогер не пыталась сбежать из страны."Поездка была плановой, у нее не было повесток, уведомлений о возбуждении уголовного дела, она планировала посетить другую страну, провести бизнес-встречу. Скрываться она не собирается, вчера она отдала свой заграничный паспорт следователю", - сказал адвокат в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о домашнем аресте.Суд отправил "королеву марафонов" на домашний арест до 26 июня, также ей запретили пользоваться интернетом.21 июня арест был продлен еще на один месяц, несмотря на то, что Блиновская частично погасила долг перед налоговыми органами, а в июле СМИ сообщили об аресте счетов блогера на сумму более 100 млн рублей и 21 объекта недвижимости, позже общая сумма арестованного имущества составила в общей сложности 64 млрд рублей. В то же время писали, что на “королеву марафонов” могут завести уголовное дело по статье “Мошенничество”, если будет доказано, что она злоупотребляла доверием и обманывала слушателей своих марафонов и курсов.Домашний арест неоднократно продлевался, а в январе 2024 года Блиновскую было решено отправить в СИЗО.За что Блиновскую посадили в СИЗОСледствие попросило заключить блогера под стражу из-за неоднократного нарушения домашнего ареста. Кроме того, Блиновская появилась на новогодней вечеринке, игнорируя правила, и, как пишут СМИ, встречалась там со свидетелем по делу, с которым видеться было запрещено.Новые эпизоды уголовного дела25 июля 2024 года СУ СК России по Москве сообщил, что расследование по делу “королевы марафонов” завершено. В результате было опрошено около 200 свидетелей, проведено более 20 обысков и изъято большое количество документов, необходимых для следствия.Роль мужа Блиновской в делеАлексей Блиновский обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Его жена все дорогостоящее имущество оформляла на родственников, чаще всего на мужа. В результате он стал собственником 40 земельных участков, 14 домов, квартиры в Москве и внушительного автопарка. По данным следствия, блогер могла воспользоваться компаниями мужа, чтобы незаконно легализовать свои доходы.В итоге судом ему была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия.Но на данный момент дело мужа Блиновской выделено в отдельное производство в связи с тем, что он был объявлен в федеральный розыск. По некоторым данным Алексей Блиновский заключил контракт и сейчас находится в зоне СВО.Елена Блиновская сейчасСейчас Елена Блиновская все также находится в СИЗО. 13 ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению "королевы марафонов" Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.В феврале 2025 года государственное обвинение попросило суд назначить блогеру в качестве наказания шесть лет колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Причем прокурор призвала освободить Блиновскую от ответственности за неуплату налогов из-за истечения срока давности, ограничившись штрафом. Гособвинителем также предложено наложить на “королеву марафонов” дополнительный штраф в размере 1,5 млн рублей за то, что она выступила “автором” схемы ухода от налогов, а также конфисковать дом, квартиры, внушительный автопарк и счета, на которые наложен арест.Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской.Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Артем Смирнов

елена блиновская, россия, биографии, блогер