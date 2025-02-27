https://ria.ru/20250227/bezos-2001917211.html

Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики

Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики - РИА Новости, 27.02.2025

Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики

Владелец газеты Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос объявил о смене редакционной политики раздела "Мнения" газеты, заявив, что он будет сосредоточен РИА Новости, 27.02.2025

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2025-02-27T12:53:00+03:00

2025-02-27T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владелец газеты Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос объявил о смене редакционной политики раздела "Мнения" газеты, заявив, что он будет сосредоточен на защите личных свобод. "Мы будем ежедневно писать в поддержку и защиту двух принципов: личных свобод и свободного рынка. Мы затронем и другие темы, но взгляды, противоречащие этим принципам, останутся для публикации в других местах", - говорится в заявлении Безоса, опубликованном в соцсети X. По его словам, традиционная роль газет в обеспечении плюрализма мнений утратила свою значимость, так как интернет уже предоставляет доступ ко всем точкам зрения. Безос также сообщил, что руководитель отдела "Мнения" Washington Post Дэвид Шипли решил покинуть свой пост, отказавшись возглавить новую концепцию. "Я предложил Дэвиду Шипли, которого глубоко уважаю, возглавить этот новый этап. Однако он решил отказаться после тщательного обдумывания", - отметил бизнесмен. Теперь газета начнет поиск нового редактора раздела "Мнения", который возьмет на себя реализацию новой стратегии. Безос подчеркнул, что считает принципы экономической и личной свободы недооцененными в современных СМИ и намерен заполнить этот пробел.

https://ria.ru/20250113/bezos-1993405907.html

https://ria.ru/20241030/wp-1980841832.html

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