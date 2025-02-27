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Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики - РИА Новости, 27.02.2025
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12:53 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bezos-2001917211.html
Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики
Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики - РИА Новости, 27.02.2025
Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики
Владелец газеты Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос объявил о смене редакционной политики раздела "Мнения" газеты, заявив, что он будет сосредоточен РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:53:00+03:00
2025-02-27T12:53:00+03:00
технологии
джефф безос
amazon
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владелец газеты Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос объявил о смене редакционной политики раздела "Мнения" газеты, заявив, что он будет сосредоточен на защите личных свобод. "Мы будем ежедневно писать в поддержку и защиту двух принципов: личных свобод и свободного рынка. Мы затронем и другие темы, но взгляды, противоречащие этим принципам, останутся для публикации в других местах", - говорится в заявлении Безоса, опубликованном в соцсети X. По его словам, традиционная роль газет в обеспечении плюрализма мнений утратила свою значимость, так как интернет уже предоставляет доступ ко всем точкам зрения. Безос также сообщил, что руководитель отдела "Мнения" Washington Post Дэвид Шипли решил покинуть свой пост, отказавшись возглавить новую концепцию. "Я предложил Дэвиду Шипли, которого глубоко уважаю, возглавить этот новый этап. Однако он решил отказаться после тщательного обдумывания", - отметил бизнесмен. Теперь газета начнет поиск нового редактора раздела "Мнения", который возьмет на себя реализацию новой стратегии. Безос подчеркнул, что считает принципы экономической и личной свободы недооцененными в современных СМИ и намерен заполнить этот пробел.
https://ria.ru/20250113/bezos-1993405907.html
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технологии, джефф безос, amazon, в мире
Технологии, Джефф Безос, Amazon, В мире
Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики

Джефф Безос изменит редакционную политику раздела "Мнения" в Washington Post

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Владелец газеты Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос объявил о смене редакционной политики раздела "Мнения" газеты, заявив, что он будет сосредоточен на защите личных свобод.
"Мы будем ежедневно писать в поддержку и защиту двух принципов: личных свобод и свободного рынка. Мы затронем и другие темы, но взгляды, противоречащие этим принципам, останутся для публикации в других местах", - говорится в заявлении Безоса, опубликованном в соцсети X.
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По его словам, традиционная роль газет в обеспечении плюрализма мнений утратила свою значимость, так как интернет уже предоставляет доступ ко всем точкам зрения.
Безос также сообщил, что руководитель отдела "Мнения" Washington Post Дэвид Шипли решил покинуть свой пост, отказавшись возглавить новую концепцию.
"Я предложил Дэвиду Шипли, которого глубоко уважаю, возглавить этот новый этап. Однако он решил отказаться после тщательного обдумывания", - отметил бизнесмен.
Теперь газета начнет поиск нового редактора раздела "Мнения", который возьмет на себя реализацию новой стратегии. Безос подчеркнул, что считает принципы экономической и личной свободы недооцененными в современных СМИ и намерен заполнить этот пробел.
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