https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001874278.html

В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки

В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 27.02.2025

В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки

Почти 60 украинских беспилотников были сбиты за минувшие сутки над территорией Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:55:00+03:00

2025-02-27T09:55:00+03:00

2025-02-27T09:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Почти 60 украинских беспилотников были сбиты за минувшие сутки над территорией Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены атаки с применением 77 беспилотников, из них 58 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирных домов, двух частных домовладениях и восьми транспортных средствах. "В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Долбино, Красный Хутор, Отрадное и хутору Церковный выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки девяти беспилотников, восемь из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое, Новопетровка и Шелаево подверглись атакам 15 беспилотников, 14 из которых были сбиты", - написал Гладков.Он добавил, что в Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам двух FPV-дронов. В Волоконовском районе по двум селам произведён обстрел четырьмя боеприпасами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В городе Грайворон в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения. Над Корочанским и Красногвардейским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам произведен обстрел 19 снарядами и совершены атаки девяти беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Ржевка, Сурково и хутору Марьино выпущено шесть артснарядов и совершены атаки с помощью 34 беспилотников, из которых 32 были сбиты", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250225/obstre-2001580889.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины