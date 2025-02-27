В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки
Гладков: в Белгородской области за сутки сбили 58 украинских дронов
Работа ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Почти 60 украинских беспилотников были сбиты за минувшие сутки над территорией Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены атаки с применением 77 беспилотников, из них 58 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирных домов, двух частных домовладениях и восьми транспортных средствах.
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"В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Долбино, Красный Хутор, Отрадное и хутору Церковный выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки девяти беспилотников, восемь из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое, Новопетровка и Шелаево подверглись атакам 15 беспилотников, 14 из которых были сбиты", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам двух FPV-дронов. В Волоконовском районе по двум селам произведён обстрел четырьмя боеприпасами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В городе Грайворон в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения. Над Корочанским и Красногвардейским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам произведен обстрел 19 снарядами и совершены атаки девяти беспилотников.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Ржевка, Сурково и хутору Марьино выпущено шесть артснарядов и совершены атаки с помощью 34 беспилотников, из которых 32 были сбиты", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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