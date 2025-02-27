Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/bespilotniki-2001874278.html
В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки
В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 27.02.2025
В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки
Почти 60 украинских беспилотников были сбиты за минувшие сутки над территорией Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:55:00+03:00
2025-02-27T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Почти 60 украинских беспилотников были сбиты за минувшие сутки над территорией Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены атаки с применением 77 беспилотников, из них 58 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирных домов, двух частных домовладениях и восьми транспортных средствах. "В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Долбино, Красный Хутор, Отрадное и хутору Церковный выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки девяти беспилотников, восемь из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое, Новопетровка и Шелаево подверглись атакам 15 беспилотников, 14 из которых были сбиты", - написал Гладков.Он добавил, что в Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам двух FPV-дронов. В Волоконовском районе по двум селам произведён обстрел четырьмя боеприпасами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В городе Грайворон в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения. Над Корочанским и Красногвардейским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам произведен обстрел 19 снарядами и совершены атаки девяти беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Ржевка, Сурково и хутору Марьино выпущено шесть артснарядов и совершены атаки с помощью 34 беспилотников, из которых 32 были сбиты", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250225/obstre-2001580889.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_311:0:2978:2000_1920x0_80_0_0_198c66026bd4667134e16e095cfee9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили около 60 украинских дронов за сутки

Гладков: в Белгородской области за сутки сбили 58 украинских дронов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Почти 60 украинских беспилотников были сбиты за минувшие сутки над территорией Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены атаки с применением 77 беспилотников, из них 58 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирных домов, двух частных домовладениях и восьми транспортных средствах.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области
25 февраля, 20:08
Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Долбино, Красный Хутор, Отрадное и хутору Церковный выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки девяти беспилотников, восемь из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое, Новопетровка и Шелаево подверглись атакам 15 беспилотников, 14 из которых были сбиты", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе село Цаповка подверглось атакам двух FPV-дронов. В Волоконовском районе по двум селам произведён обстрел четырьмя боеприпасами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Грайворонском округе по четырем населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В городе Грайворон в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения. Над Корочанским и Красногвардейским районами системой ПВО сбиты два беспилотника. В Краснояружском районе по пяти населенным пунктам произведен обстрел 19 снарядами и совершены атаки девяти беспилотников.
«
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Ленинский, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Ржевка, Сурково и хутору Марьино выпущено шесть артснарядов и совершены атаки с помощью 34 беспилотников, из которых 32 были сбиты", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала