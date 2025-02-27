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Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский" - РИА Новости, 27.02.2025
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14:18 27.02.2025 (обновлено: 14:19 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/belousov-2001945573.html
Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский"
Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский" - РИА Новости, 27.02.2025
Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения и поздравил его персонал с присвоением почётного наименования "гвардейский", сообщили в РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:18:00+03:00
2025-02-27T14:19:00+03:00
россия
андрей белоусов
москва
день сил специальных операций в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения и поздравил его персонал с присвоением почётного наименования "гвардейский", сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в день Сил специальных операций (ССО) посетил Центр специального назначения и лично поздравил военнослужащих с присвоением Центру в соответствии с указом президента РФ почетного наименования "гвардейский", - говорится в сообщении.Также в ходе церемонии он прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия - георгиевскую ленту, и вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации, госнаграды, в том числе орден "Мужества", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медаль "За отвагу". Один военнослужащий удостоен высшей государственной награды страны – медали "Золотая Звезда", уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, Белоусов поблагодарил командование и личный состав Центра за верность присяге и воинскому долгу, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во имя родины. Он отметил, что личный состав Центра специального назначения играет важную роль в наращивании кадрового потенциала ССО и вносит весомый вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление обороноспособности страны."Присвоение Центру почетного наименования "гвардейский" - это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом", – приводит ведомство слова Белоусова.В мероприятии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20250227/putin-2001834728.html
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россия, андрей белоусов, москва, день сил специальных операций в россии
Россия, Андрей Белоусов, Москва, День Сил специальных операций в России
Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский"

Белоусов поздравил центр спецназначения с присвоением наименования "гвардейский"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения и поздравил его персонал с присвоением почётного наименования "гвардейский", сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в день Сил специальных операций (ССО) посетил Центр специального назначения и лично поздравил военнослужащих с присвоением Центру в соответствии с указом президента РФ почетного наименования "гвардейский", - говорится в сообщении.
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Также в ходе церемонии он прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия - георгиевскую ленту, и вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации, госнаграды, в том числе орден "Мужества", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медаль "За отвагу". Один военнослужащий удостоен высшей государственной награды страны – медали "Золотая Звезда", уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, Белоусов поблагодарил командование и личный состав Центра за верность присяге и воинскому долгу, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во имя родины. Он отметил, что личный состав Центра специального назначения играет важную роль в наращивании кадрового потенциала ССО и вносит весомый вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление обороноспособности страны.
"Присвоение Центру почетного наименования "гвардейский" - это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом", – приводит ведомство слова Белоусова.
В мероприятии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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