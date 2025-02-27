https://ria.ru/20250227/belousov-2001945573.html

Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский"

Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский" - РИА Новости, 27.02.2025

Белоусов поздравил Центр спецназначения с наименованием "гвардейский"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения и поздравил его персонал с присвоением почётного наименования "гвардейский", сообщили в РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:18:00+03:00

2025-02-27T14:18:00+03:00

2025-02-27T14:19:00+03:00

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день сил специальных операций в россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения и поздравил его персонал с присвоением почётного наименования "гвардейский", сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в день Сил специальных операций (ССО) посетил Центр специального назначения и лично поздравил военнослужащих с присвоением Центру в соответствии с указом президента РФ почетного наименования "гвардейский", - говорится в сообщении.Также в ходе церемонии он прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия - георгиевскую ленту, и вручил военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации, госнаграды, в том числе орден "Мужества", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медаль "За отвагу". Один военнослужащий удостоен высшей государственной награды страны – медали "Золотая Звезда", уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, Белоусов поблагодарил командование и личный состав Центра за верность присяге и воинскому долгу, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во имя родины. Он отметил, что личный состав Центра специального назначения играет важную роль в наращивании кадрового потенциала ССО и вносит весомый вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление обороноспособности страны."Присвоение Центру почетного наименования "гвардейский" - это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом", – приводит ведомство слова Белоусова.В мероприятии также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20250227/putin-2001834728.html

https://ria.ru/20250227/spetsoperatsii-2001487220.html

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