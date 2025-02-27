https://ria.ru/20250227/baykal-2001856731.html

На Байкале спасли мужчину и троих детей, провалившихся под лед

На Байкале спасли мужчину и троих детей, провалившихся под лед - РИА Новости, 27.02.2025

На Байкале спасли мужчину и троих детей, провалившихся под лед

Сотрудники МЧС спасли туристов из Томска - мужчину и троих детей, которые на автомобиле провалились под лед Байкала, сообщает ФГБУ "Байкальский... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:57:00+03:00

2025-02-27T07:57:00+03:00

2025-02-27T07:57:00+03:00

происшествия

байкал

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли туристов из Томска - мужчину и троих детей, которые на автомобиле провалились под лед Байкала, сообщает ФГБУ "Байкальский поисково-спасательный отряд". На Байкале в районе Сарминской косы автомобиль Honda Stream провалился под лед и частично погрузился в воду. В салоне в это время находились водитель и трое детей в возрасте от 8 до 11 лет. "К моменту прибытия спасателей пострадавшие, жители города Томск, самостоятельно покинули транспортное средство. Один ребёнок промок. Вездеходом "Трэкол" дети были доставлены на базу отдыха в деревню Курма. С владельцем автомобиля спасатели вернулись к месту происшествия. При помощи лебедки, автомобиль был извлечен из воды и сопровожден к берегу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Байкале были аналогичные случаи, когда дети гибли по вине нерадивых взрослых, которые выехали на лед, пренебрегая запретами.

https://ria.ru/20250106/kareliya-1992695389.html

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происшествия, байкал, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)