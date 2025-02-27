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На развитие АПК Липецкой области в 2025 году направят 6,5 млрд рублей
На развитие АПК Липецкой области в 2025 году направят 6,5 млрд рублей - РИА Новости, 27.02.2025
На развитие АПК Липецкой области в 2025 году направят 6,5 млрд рублей
Объем финансирования агропромышленного комплекса Липецкой области из бюджетов разного уровня в 2025 году составит 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:10:00+03:00
2025-02-27T16:10:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Объем финансирования агропромышленного комплекса Липецкой области из бюджетов разного уровня в 2025 году составит 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут в Москве. Он напомнил, что в 2024 году из федерального бюджета регион получил свыше 3,5 миллиардов рублей. Благодаря господдержке АПК Липецкой области стабильно развивается. Так, регион является одним из основных производителей продовольствия в ЦФО и занимает лидирующие позиции в России по сое, сахару, растительным маслам. "Липецкая область входит в число ведущих аграрных регионов страны. Несмотря на майские заморозки и засуху, по итогам 2024 года объем производства в сельском хозяйстве составил 202,7 миллиарда рублей. По ряду направлений мы стабильно в тройке крупнейших производителей России", – прокомментировал Артамонов. Губернатор также отметил, что в 2025 году будет продолжено комплексное развитие сельских территорий. В селах региона возведут новые дома для работников социальной и аграрной сфер, отремонтируют дороги, школы, построят спортивные объекты, благоустроят общественные пространства.
https://ria.ru/20250227/artamonov-2001975744.html
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липецкая область, россия, москва, игорь артамонов, оксана лут
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Москва, Игорь Артамонов, Оксана Лут
На развитие АПК Липецкой области в 2025 году направят 6,5 млрд рублей
Артамонов: на развитие АПК Липецкой области в 2025 году направят 6,5 млрд рублей