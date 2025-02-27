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Артамонов: соцпрограммы в Липецкой области дополнительно профинансируют - РИА Новости, 27.02.2025
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Липецкая область
 
15:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/artamonov-2001975744.html
Артамонов: соцпрограммы в Липецкой области дополнительно профинансируют
Артамонов: соцпрограммы в Липецкой области дополнительно профинансируют - РИА Новости, 27.02.2025
Артамонов: соцпрограммы в Липецкой области дополнительно профинансируют
В бюджет Липецкой области внесены первые в 2025 году изменения, в соответствии с которыми дополнительные средства будут направлены на реализацию социальных... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:43:00+03:00
2025-02-27T15:43:00+03:00
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В бюджет Липецкой области внесены первые в 2025 году изменения, в соответствии с которыми дополнительные средства будут направлены на реализацию социальных программ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что меры социальной поддержки населения будут дополнительно профинансированы на 1,6 миллиарда рублей. На оснащение и ремонт медучреждений, а также подготовку медицинских кадров добавят 1,1 миллиарда рублей. Дорожное хозяйство дополнительно получит 3,5 миллиарда рублей. Более 2 миллиардов рублей направят на сферу ЖКХ. Средства будут выделены на строительство ряда социальных объектов: хирургического корпуса областной детской больницы, поликлиники в Липецке и школы в Лебедяни. Также, по словам Артамонова, принято решение вместе с почетным знаком "Доброволец Липецкой области" вручать лауреатам вознаграждение в 30 тысяч рублей. Соответствующие поправки внесут в закон о регулировании отдельных вопросов в сфере благотворительной и добровольческой деятельности Липецкой области. "Поощрение волонтеров помогает мотивировать и вдохновлять других присоединяться к этому движению, что в свою очередь усиливает положительные общественные изменения в регионе", – отметил Артамонов. Губернатор уточнил, что с учетом вносимых изменений бюджет Липецкой области на 2025 год по доходам составит почти 104 миллиарда рублей, по расходам – около 133 миллиардов рублей. Дефицит будет покрыт переходящими остатками.
https://ria.ru/20250226/lipetsk-2001778563.html
https://ria.ru/20250226/artamonov-2001711816.html
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липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Артамонов: соцпрограммы в Липецкой области дополнительно профинансируют

Артамонов: дополнительные средства направят на соцпрограммы Липецкой области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 27 фев – РИА Новости. В бюджет Липецкой области внесены первые в 2025 году изменения, в соответствии с которыми дополнительные средства будут направлены на реализацию социальных программ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что меры социальной поддержки населения будут дополнительно профинансированы на 1,6 миллиарда рублей. На оснащение и ремонт медучреждений, а также подготовку медицинских кадров добавят 1,1 миллиарда рублей. Дорожное хозяйство дополнительно получит 3,5 миллиарда рублей. Более 2 миллиардов рублей направят на сферу ЖКХ. Средства будут выделены на строительство ряда социальных объектов: хирургического корпуса областной детской больницы, поликлиники в Липецке и школы в Лебедяни.
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Также, по словам Артамонова, принято решение вместе с почетным знаком "Доброволец Липецкой области" вручать лауреатам вознаграждение в 30 тысяч рублей. Соответствующие поправки внесут в закон о регулировании отдельных вопросов в сфере благотворительной и добровольческой деятельности Липецкой области.
"Поощрение волонтеров помогает мотивировать и вдохновлять других присоединяться к этому движению, что в свою очередь усиливает положительные общественные изменения в регионе", – отметил Артамонов.
Губернатор уточнил, что с учетом вносимых изменений бюджет Липецкой области на 2025 год по доходам составит почти 104 миллиарда рублей, по расходам – около 133 миллиардов рублей. Дефицит будет покрыт переходящими остатками.
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