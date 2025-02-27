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Анохин: будем строго контролировать запрет продажи спиртного в "наливайках" - РИА Новости, 27.02.2025
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Смоленская область
 
17:39 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/anokhin-2002009047.html
Анохин: будем строго контролировать запрет продажи спиртного в "наливайках"
Анохин: будем строго контролировать запрет продажи спиртного в "наливайках" - РИА Новости, 27.02.2025
Анохин: будем строго контролировать запрет продажи спиртного в "наливайках"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил о запрете продажи алкоголя в "наливайках" с 1 марта, исполнение этого нововведения будет контролироваться. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:39:00+03:00
2025-02-27T17:39:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил о запрете продажи алкоголя в "наливайках" с 1 марта, исполнение этого нововведения будет контролироваться. "Напомню о важном изменении, которое вступает в силу в нашем регионе с 1 марта этого года. Начинает работать новый областной закон, исключающий продажу алкогольных напитков в "наливайках", расположенных на первых этажах жилых домов. Продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что запрет не касается ресторанов и кафе, которые работают в соответствии с ГОСТами и требованиями областного законодательства. "Таким образом исключаем работу предпринимателей, которые "маскируются" под кафе и бары. Не раз видел ваши обращения на эту тему, знаю, что она волнует многих наших жителей. Вместе с сотрудниками правопорядка будем строго контролировать исполнение законодательной нормы", - подчеркнул губернатор. Также будет полностью ограничена продажа алкоголя во всех магазинах в праздничные дни, связанные с детьми и молодежью: это 1 июня, последняя суббота июня, когда отмечается День молодежи, и 1 сентября. "Доступность подобных заведений должна быть минимальной для подростков и молодых людей", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20250227/psikhbolnitsa-2001962638.html
https://ria.ru/20250226/anokhin-2001809071.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: будем строго контролировать запрет продажи спиртного в "наливайках"

Анохин напомнил о запрете продажи алкоголя в наливайках в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил о запрете продажи алкоголя в "наливайках" с 1 марта, исполнение этого нововведения будет контролироваться.
"Напомню о важном изменении, которое вступает в силу в нашем регионе с 1 марта этого года. Начинает работать новый областной закон, исключающий продажу алкогольных напитков в "наливайках", расположенных на первых этажах жилых домов. Продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Он подчеркнул, что запрет не касается ресторанов и кафе, которые работают в соответствии с ГОСТами и требованиями областного законодательства.
"Таким образом исключаем работу предпринимателей, которые "маскируются" под кафе и бары. Не раз видел ваши обращения на эту тему, знаю, что она волнует многих наших жителей. Вместе с сотрудниками правопорядка будем строго контролировать исполнение законодательной нормы", - подчеркнул губернатор.
Также будет полностью ограничена продажа алкоголя во всех магазинах в праздничные дни, связанные с детьми и молодежью: это 1 июня, последняя суббота июня, когда отмечается День молодежи, и 1 сентября.
"Доступность подобных заведений должна быть минимальной для подростков и молодых людей", - резюмировал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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