https://ria.ru/20250227/amerika-2001955594.html

Однополярному миру по-американски приходит конец, считает эксперт

Однополярному миру по-американски приходит конец, считает эксперт - РИА Новости, 27.02.2025

Однополярному миру по-американски приходит конец, считает эксперт

Технократы из Силиконовой долины, пришедшие к власти в Вашингтоне, меняют американские институты, которые во многом деградировали, изменения нужны, поскольку... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:50:00+03:00

2025-02-27T14:50:00+03:00

2025-02-27T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Технократы из Силиконовой долины, пришедшие к власти в Вашингтоне, меняют американские институты, которые во многом деградировали, изменения нужны, поскольку однополярному миру по-американски приходит конец, заявил профессор экономики Колумбийского университета, директор сети решений устойчивого развития ООН Джеффри Сакс. "Сейчас власть в США фактически взяла Силиконовая долина, и с их технологиями можно переформатировать американские институты, которые во многом деградировали. Но вряд ли в целом получится изменить само американское общество, основанное на демократических институтах. Тем не менее изменения нужны, так как мы наблюдаем конец однополярного мира по-американски", - заявил он в ходе заседания Столыпинского клуба, посвященного новой Америке Трампа. По словам Сакса, Трамп выступает за отказ от концепции глобальной ответственности США, что означает возможное прекращение активного вмешательства в дела других стран. "Это может привести к концу войны на Украине и снижению напряженности в отношениях с Китаем. Однако при этом американские элиты продолжают воспринимать Китай как главную угрозу", - заметил он. Сакс добавил, что ключевая стратегическая задача России, Китая и других стран — это построение многополярного миропорядка, который будет мирным. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и сопредседатель Столыпинского Клуба Борис Титов также считает, что к власти в США пришли "технократы из Кремниевой долины, технологи-миллиардеры, которые вырвались в большую политику". "То, что мы сегодня наблюдаем в США, могло сначала показаться просто хаосом слов и действий. Но когда начинаешь погружаться и анализировать, то понимаешь, что за этим хаосом проглядывается логика. Можно назвать это неоконсервативной либертарианской революцией против левого декаданса. Кто стоит у неё во главе? Прежде всего все указывают на технократов из Кремниевой долины", - заключил Титов.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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в мире, сша, китай, россия, борис титов, колумбийский университет, оон